Üniversiteye girişte ‘tek sınav’ modeli

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Saraç, 26 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni’ndeki konuşmasında, neredeyse dört aya yayılan üniversite giriş sistemindeki sınavların lise eğitimini olumsuz etkilediğini ve yeni düzenlemeyle sınavın bir hafta sonunda başlayıp bitirilmesinin planlandığını açıklamıştı.

Üniversiteye giriş sisteminin ilk adımı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) mart, ikinci basamak Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) ise haziranda düzenleniyor ve toplam beş gün sürüyordu. Planlanan yeni düzenlemede, üniversiteye geçişte YGS ve LYS ayrımı ortadan kaldırılacak. Üniversiteye giriş sınavı süreci, haziranda bir hafta sonunda başlayıp bitirilecek.

PUAN TÜRLERİNDE DE SADELEŞTİRME

YÖK tarafından üzerinde çalışılan yeni modelde, yükseköğretime geçiş sisteminde kullanılan toplam 18 puan türünde de azaltmaya gidilecek.

Buna göre, YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 olmak üzere altı puan türü ile LYS'lerdeki MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, TM-1, TM-2, TM-3, TS-1, TS-2, DİL-1, DİL-2, DİL-3 olmak üzere iki puan türü sadeleştirilecek.

Saraç, mevcut 18 puan türünün yönetilmesi gereken süreci zorlaştırdığına, bazı puan türleri arasında da akademik farklılığın çok az olduğuna işaret etmişti.

Bu nedenle üniversiteye girişte sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanlarıyla öğrenci alınacak.

Toplam dört puan türünün kullanılacağı üniversiteye girişte, baraj puan uygulaması devam edecek. Belli alanlarda, uygulanan başarı sıralaması şartı da aranacak. Her bir puan türünde temel Türkçe ve temel matematiğin katkısı bulunacak. Yeni sistemde Türkçe ve matematik, bu sınavın merkezinde olacak.

Öte yandan, üniversite sınavında sorular, önceden olduğu gibi Milli Eğitim müfredatından oluşacak.