Üniversiteye girişte 1.5 ayda 5 değişiklik

1-) TEK SINAV, İKİ OTURUM

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sistemin genel çerçevesini ilk defa 26 Eylül Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan 2017-2018 Akademik Yıl Açılışı Töreni’nde açıkladı. Prof. Dr. Saraç, yeni sistemde sınavın bir hafta sonunda yapılıp bitirilmesini hedeflediklerini, eski sistemdeki 18 puan türünü de azaltacaklarını ve dil dışında sözel, sayısal, eşit ağırlık şeklinde 3 puan türü kullanılacağını söyledi. Türkçe ve matematik derslerinin de sınavın merkezinde olacağını vurguladı.



Prof. Dr. Saraç sistemin detaylarını ise 12 Ekim’de açıkladı. Buna göre, YGS ve LYS kaldırıldı, yerine YKS getirildi. Sınavlar tek hafta sonuna toplandı. Adayların önce, cumartesi günü ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) ter dökeceği ve aynı gün öğleden sonra alan sınavlarına gireceği söylendi. Pazar gününe ise sadece yabancı dil sınavı bırakıldı. Açıklamalara göre TYT kapsamında Türkçe’den 40, matematikten 40 olmak üzere ilk oturumda 80 soru çıkacaktı. Cumartesi ikinci oturumu olan alan sınavlarında ise Türk dili ve edebiyatı-coğrafya-1’den 40, sosyal bilimlerden (tarih-coğrafya-2, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi) 40, matematikten 40, fen bilimlerinden 40 olmak üzere 160 soru yöneltilecekti. 4 yıllık lisans programı tercihi yapabilmek için de adayların ilk oturum olan TYT’den 180 ve üzeri puan alması gerekecekti.



2-) EŞİT AĞIRLIKÇILARA TARİH GELDİ

YKS açıklandıktan yaklaşık bir hafta sonra yani 19 Ekim Perşembe günü ikinci oturumda güncelleme olduğu duyuruldu. Buna göre ikinci oturumda Türk dili ve edebiyatı testi aynen kaldı fakat Coğrafya-1’in yerine sosyal bilimler-1 getirildi. Bu teste tarih de eklendi. Böylece tarih sorusu çözmeden hukukçu olma yönündeki eleştiriler de dikkate alınmış oldu.



3-) BARAJA 2. OTURUM DA DAHİL OLDU

19 Ekim Perşembe günü ayrıca lisans programlarına geçiş için aranan 180 barajının kapsamı değiştirildi. Sistemin ilk halinde lisans tercihi için TYT’den 180 puan alma şartı aranıyordu. Daha sonra baraja TYT’nin yüzde 40, öğleden sonraki ikinci oturumun ise yüzde 60 oranında etki edeceği duyuruldu.



4-) SINAV İKİ GÜNE YAYILDI

9 Kasım Perşembe gecesi yapılan değişiklikle, bir günde yapılması planlanan YKS’nin iki güne yayıldığı açıklandı. Buna göre TYT’nin 23 Haziran Cumartesi sabah, ikinci oturumun ise cumartesi öğleden sonra yerine 24 Haziran Pazar sabah yapılmasına karar verildi.



5-) TYT’NİN ALANI GENİŞLEDİ

9 Kasım’daki değişiklik bununla sınırlı kalmadı ve TYT’nin alanı da genişletilerek fen ve sosyal bilimler testleri eklendi. Buna göre adaylar TYT’de Türkçe testindeki 40 soruya ek olarak 20 sosyal bilimler (coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe ve tarih), matematikteki 40 soruya ek olarak da 20 fen bilimleri sorusu (biyoloji, fizik ve kimya) olmak üzere toplam 120 soru çözecek. Sınav süresi de 135 dakikaya çıkarıldı.