Üniversiteye giriş sınavlarında kaç açık uçlu soru olacak? Açık uçlu sadece TYT’de

Üniversiteye giriş sisteminin neredeyse tüm detayları belli olurken, adayların merak ettiği konu bu yıl da açık uçlu soruların sınavlarda yer alıp almayacağıydı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, bu konuda ilk kez konuştu. Özer’in verdiği bilgilere göre henüz netlik kazanmasa da açık uçlu sorular sınavlarda yer alabilir. Eğer çıkarsa 23 Haziran’da yapılacak olan ilk sınav Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) Türkçe’de 1, matematikte 1 olmak üzere toplam 2 soru şeklinde olacak. TYT’deki 2 soru açık uçlu, 78 soru çoktan seçmeli çıkacak.

Geçtiğimiz yıl Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) açık uçlu soru sorulmamış, Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) bu sorulara yer verilmişti. Örnek sorular şöyle:



