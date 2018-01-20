Üniversiteye Fransa’dan ödül

Vakıf üniversitesi, enerji verimliliğine katkı sağladığı projesiyle yurtdışından ödül aldı. Beykoz Üniversitesi’nin ortağı olduğu ‘TEPEB Binalarda Enerji Performansı Uzmanlığı Avrupa Sertifikası’ başlıklı Avrupa Birliği projesi, Fransa FPSPP’den (Fonds Paritaire de Securisation des Parcours Professionnels) ödül almaya hak kazandı. ‘Mesleki Eğitimde Yenilik’ kategorisinde ödül alan projeyle Beykoz Üniversitesi, küresel ısınma ve iklim değişikliği, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında önemli bir katkı sağladı.