MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Hürriyet>Eğitim>Üniversiteye e-kayıt nasıl yapılır? Kayıt için gerekli belgeler

    Üniversiteye e-kayıt nasıl yapılır? Kayıt için gerekli belgeler

    Hürriyet Haber
    13 Ağustos 2017 - 10:37Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 10:37

    LYS yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt telaşı başladı. 2017-ÖSYS merkezi yerleştirme sonuçları ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar, üniversiteler ve e-kayıt sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Peki üniversiteye e-kayıt nasıl yapılır? Kayıt için gerekli belgeler hangileri? İşte detaylar!

    Üniversite kayıtları için geri sayım sürerken öğrenciler bir yandan da sürece ilişkin detayları araştırıyor. 2017-ÖSYS merkezi yerleştirme sonuçları ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, bütün üniversitelerde14-18 Ağustos'ta, elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos'ta yapılacak. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecek. Belirtilen içerisinde başvuruda bulunmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar üniversiteye kayıt haklarını kaybedecek.

    E-KAYIT NASIL YAPILIR? E-KAYIT İLE İLGİLİ TÜM BİLGİLER

    LYS yerleştirme sonuçlarının netleşmesi sonrasında ise 11-16 Ağustos tarihlerinde adaylar kazandıkları üniversite ve bölüme elektronik kayıt yapacaklar. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlara gibi) ile açıköğretim programları dâhil edilmeyecektir. Öğrenciler E-Devlet platformundaki “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabilecekler.

    ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

    Adayın ÖSYS sonuç belgesi

    Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz)
    Aday ek puandan yararlanarak yerleşmiş ve alan/kol/bölümü diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, ek puan esas olan okul ve alan/kol/bölümden mezun olduğunu gösterir resmi belge,

    Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

    İkametgâhı ile ilgili beyanı,

    Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı”na dair belge,

    12 adet 4.5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.),
    Kayıttan önce belirlenip ilan edilecek diğer belgeler.

     

    Etiketler: üniversite kayıt , e-kayıt , kayıt için gerekli belgeler
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri