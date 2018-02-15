Üniversiteye 200 bisiklet hibe edildi

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Sağlık Müdürlüğü ile İstanbul Şehir Üniversitesi arasında ‘Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’ kapsamında üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivitelere katılımının teşvik edilmesini sağlamak amacıyla Fiziksel Aktivite İmkanlarının Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü imzalandı.

Protokol çerçevesinde, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin Dragos Kampüsü'nde kullanılmak üzere 200 bisiklet hibe edildi.

Altyapısı tamamen bisiklet kullanımına uygun olarak inşa edilen Dragos Kampüsü'nde karbon salınımını minimuma indirmeyi hedefleyen ve bu kapsamda en önemli ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını teşvik eden İstanbul Şehir Üniversitesi, 200 bisikleti öğrenci ve akademisyenlerin kullanımına sundu.

"BİSİKLET KULLANIMINI TEŞVİK EDİYORUZ"

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, İstanbul'un en uzun bisiklet yolunun ortasında yer alan Dragos Kampüsü'nde hem karbon salınımının azaltması hem sağlık açısından sağladığı faydalar hem de en eşitlikçi ulaşım aracı olması nedeniyle bisiklet kullanımını teşvik ettiklerini belirtti.

Tüm öğrencilerin ve akademik kadronun kampüs içerisinde istediği yere bisikletle rahatlıkla gidip gelebildiğini anlatan Çelikcan, "Bu anlamda diğer üniversite ve kurumlara da örnek olmayı hedefliyoruz. İstanbul Sağlık Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokolle bu konuda önemli bir adım daha atmış olduk. Önümüzdeki dönemde kampüs içi bisiklet yolunu kampüs dışındaki yollara entegre edeceğiz" dedi.