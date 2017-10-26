Üniversiteye 2 yeni fakülte açıldı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitede yapılması planlanan yeni binalar ve kurulması planlanan fakültelerle ilgili bilgi verdi. Üniversitenin kuruluş aşamasının devam ettiğini belirten Özdemir, “3’üncü eğitim öğretim yılına başladık. Üniversitemiz üçüncü yaşına girdi. Kuruluş aşamalarını hızlı hızlı geçiyoruz. Beş fakülteydik, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kuruldu, yedi fakülte olduk. Açılmasını planladığımız Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nin dosyasını da önümüzdeki hafta YÖKe göndereceğiz. YÖK olur verdi, dosyayı bekliyor. Önümüzdeki yıl minimum sekiz, maksimum 12 bölüme öğrenci alacağız. Denizcilik Fakültesi’nde iddialı olmak istiyoruz” dedi.

Öğrencilere yurtdışı imkânları da sağladıklarını ve çok sayıda üniversiteyle anlaşmalar imzaladıklarını anlatan Özdemir, “Uluslararası öğrenci faaliyetlerine çok önem veriyoruz. Bizim 165 civarı yabancı öğrencimiz var. Hedefimiz birkaç yıl içinde bine ulaşmak. 60’a yakın ülkeyle anlaşma imzaladık. Erasmus ve Mevlana öğrenci değişim programları kapsamında 3 Kasım’da Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu düzenlemeyi planlıyor ve bunu sürekli hale getirmek istiyoruz. 150-200’ü yabancı olmak üzere 700 civarı konuğumuz gelecek. Nisanda da Akıllı Ulaştırma Sistemleri ile ilgili bir konferans planlıyoruz” diye konuştu.

ÜÇ BİNA CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Kampus içinde yapılacak binalar için düzenlenen mimari yarışmanın ardından, yerleşke için çalışmaların hızla devam ettiğini anlatan Rektör Özdemir şöyle devam etti:

“Yerleşke planlamasında son aşamaya geldik. Birkaç hafta içinde üç bina için ihaleye çıkacağız. Merkezi binayı önümüzdeki yıl bitirmek için gayret göstereceğiz. Bu inşaatlara harcanacak 45-50 milyon TL bütçemiz var. Merkezi binamızın içinde 700 koltuklu büyük bir kongre salonumuz olacak. Bu üç bina bittiğinde öğrenciler içinde cazibe merkezi olacak.”