Üniversiteye 120 milyon liralık yatırım

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, üniversitenin, yaptığı yatırımlarla bölgede çok önemli bir yere geldiğini söyledi. Battal, kampüs içerisinde 35 milyon liraya mal olan spor tesisinin, 21 bin metrekarelik kapalı alana sahip olduğunu belirtti.

Tesiste bireysel ve toplu iç mekan sporlarının tamamının yapılabileceğini anlatan Battal, "İçinde yüzme havuzu da bulunuyor. Van'a yakışan çok donanımlı bir spor kompleksi bitmek üzere. Bu komplekste personelimiz, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız spor yapabilir. Kompleks içindeki Osmanlı ve Fin hamamı da hizmete girecek" dedi.



Battal, tesisin haziran ayında tamamlanacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı açılışa davet edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kompleks içinde 3 bin 500 kişilik bir salon var. Bundan sonra Van YYÜ'de dünya çapında sporcular görebileceğiz. Futbol, basketbol ve voleybolda üniversite olarak iyi durumdayız. Bu yıl basketbolda hem erkek hem de kızlarda birincilikler elde ettik. Van YYÜ'nün spora zaten yatkınlığı var. Bu kompleks ülkemizi uluslararası düzeyde temsil etmemize katkı sunacak."

Yeni yapılan kütüphane, yaya yolu ve yemekhaneyi de gezen Battal, hayata geçirilen yatırımların üniversiteyi farklılaştırdığına dikkat çekti.

Battal, yeni yapılan yaya yoluna ‘120 Kahraman Vanlı Çocuk’, yemekhaneye ise 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polis memuru ‘Halil Hamuryen’in ismini verdiklerini söyledi.

Üniversiteye 500 kişilik lojman da yapılacağını belirten Rektör Battal, "Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman 100-120 milyon liralık bir yatırım yapmış olduk. Bu yatırımlarımızı inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle anlamlandıracağız" dedi.