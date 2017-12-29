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    Üniversitenin adı değişiyor

    AA
    29.12.2017 - 17:13 | Son Güncelleme:

    Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) adının, Kütahya DPÜ olarak değişiyor.

    DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, üniversite senatosunun aldığı karar doğrultusunda DPÜ'nün isminin başına ‘Kütahya’ ibaresi getirilerek ‘Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ olarak değiştirildiğini söyledi.

    Prof. Dr. Gören, DPÜ'nün Kütahya'da hizmet veren bir eğitim kurumu olduğunun birçok kimse tarafından bilinmediğini belirterek şöyle konuştu:
    "Üniversitemizin 25’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Türkiye'de yerleşke büyüklüğü olarak üniversiteler arasında 13'üncü sırada yer alıyor. Yaklaşık 8 bin dönüm araziye sahibiz. Bu yerleşke büyüklüğümüzle Türkiye'de birçok yerde övünüyor, gurur duyuyoruz. Üniversitemiz öğrenci sayısıyla da adından söz ettiriyor. İlçelerle birlikte yaklaşık 45 bin civarında aktif öğrenci Kütahya'da yaşıyor. Ancak üniversitemizin Kütahya'da olduğunu bilmeyen çok kişiyle karşılaştık."

    DPÜ'yü herkesin bildiğini ancak Kütahya'da olduğunu bilinmediğini söyleyen Gören, şöyle devam etti:
    "Biz de üniversite yönetimi olarak başına Kütahya ibaresinin getirilmesini uygun gördük ve senato olarak değişiklik yapılması yönünde karar aldık. Bu kararımızı da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayladı. Karar Bakanlar Kurulu’nun imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek. Ardından kurumsal olarak gerekli değişiklikleri gerçekleştireceğiz."

    Gören, isim değişikliğinin kente ve üniversiteye olumlu katkıları olacağını da söyledi.

    Etiketler: Dumlupınar Üniversitesi , Kütahya DPÜ , Yükseköğretim Kurumu
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