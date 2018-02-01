Üniversitenin 5’inci yaşında fidan dikildi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin, sosyal bilimlerde tematik bir üniversite olarak kurulduğunu anlatan Barca, "Bu üniversitenin bir uluslararası üniversite olması, dünyayı araştırma konusu yapması, lisansüstü programlar ağırlıklı bir yapısının olması, ülkemizin ve bölge ülkelerinin akademisyenlerini yetiştirmeye yönelik bir amacının olması burayı farklılaştırıyor. Bir araştırma üniversitesi olarak öne çıkartıyor" dedi.

Prof. Dr. Barca, Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin üretilen bilgiyi fakülteler, enstitüler üzerinden yaymaya çalışan yapısıyla Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu araştırılmış bilgiyi üretmek ve bunu faydaya dönüştürmek için çaba harcadığını belirtti.

Bunun için üniversitenin en farklılaşan alanlarından birisinin sosyokent kurma girişimi olduğunu anlatan Barca, şunları söyledi:

"Teknokentlerin muadili olan sosyokentler sosyal inovasyonun yapılması, bu inovasyonun da ürünlere dönüştürülerek geniş çevrelerin faydasına konu edinmesi amaçlanıyor. Şüphesiz sosyal sorunlarımızın büyüklüğü göz önüne alındığında, kangrenleşmiş durumlar göz önüne alındığında Sosyal Bilimler Üniversitesi sadece eğitim ve araştırmayla sınırlı bir iş yapmış olmayacak, bu üretilen bilgiyi de toplumsal katmanların, kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarının faydasına dönüştürmeyi amaçlıyor. Bilgi üretimi ve bilgi yayılımı ile sağlayacağı bu katkının önemli bir boşluğu dolduracağı ve üniversitemizin sosyal bilimler alanında ülkemizin bir gurur üniversitesi olacağını umut ediyoruz. Bu umut ve motivasyonla yola koyulduk."