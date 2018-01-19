Üniversitelilerin kente katkısı 157 milyondan fazla

Rektör Karaman, öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından hazırlanan ‘Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencilerinin gelir harcama analizi ve il ekonomisine katkıları’ konulu araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Üniversitelerin içinde bulundukları topluma birçok fayda sağladığını belirten Karaman, bunlardan en önde geleninin kültürel ve sosyal boyuttaki katkı olduğunu söyledi.

Karaman, üniversitelerin ayrıca bölgelerin ekonomik istikrarına da çok önemli katkıda bulunduğunu anlatarak, üniversitelerin olduğu bölgenin sadece eğitim-öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmadığını aynı zamanda şehrin havasını değiştirdiğini ve kentteki ekonomik faaliyetlerde önemli canlanma sağladığını belirtti.

Yapılan araştırmanın, üniversite öğrencilerinin demografik özellikleriyle gelir-harcama kalemleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek ve özelde öğrenci harcamalarının, genelde ise üniversitenin il ekonomisindeki yerini belirlemek amacıyla yapıldığına dikkati çeken Karaman, "Öğrencilerin demografik özelliklerini gelir ve harcama kalemlerini belirlemek amacıyla bin 100 anket değerlendirmeye alındı. Anket uygulama sayısı açısından öğrenci sayısı 100'den az olan okullar ve enstitülerin tamamı kapsam dışı tutuldu" dedi.

Karaman, öğrencilerin kişi başı aylık ortalama 917 lira harcadığını belirterek, şunları söyledi:

"Yılda ise yaklaşık olarak öğrenci başı 7 bin 794 lira harcama yaptıkları belirlendi. Üniversitede 20 bin 200 öğrenci eğitim görüyor. Bu da ayda yaklaşık 18 milyon 523 bin 400 lira harcama demek. Öğrencilerin bir yıllık eğitim-öğretim faaliyeti için yaklaşık 8,5 ay Rize'de kaldıkları düşünülürse yıllık harcama tutarı yaklaşık 157 milyon 448 bin 900 lira oluyor."