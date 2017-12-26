Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Üniversitelilerin hayalleri yarışıyor

    Üniversitelilerin hayalleri yarışıyor

    Hürriyet Eğitim
    26.12.2017 - 12:32 | Son Güncelleme:

    ‘Hayal Edin Gerçekleştirelim’ yarışmasına, iki ayda 200’den fazla proje sunuldu. Büyük ödülü kazanan proje sahibinin, 10 bin TL para veya yurtdışı eğitim alma imkanı olacak.

    Sosyal sorumluluk fikirleri yarışıyor. Kredi Kayıt Bürosu’nun hayata geçirdiği ‘Hayal Edin Gerçekleştirelim’ sosyal sorumluluk proje fikirleri yarışmasının beşinci dönemine üniversitelilerin yoğun ilgisi oldu. Yeni dönem başvuruları ekimde başlayan yarışmaya 200’den fazla proje başvurdu. Öğrencilerin çevre, eğitim, sağlık ve spor, findeks finansal okuryazarlık, kültür-sanat ile toplumsal alanlarda sosyal sorumluluk proje fikirleriyle katıldığı yarışmanın son başvuru tarihi ise 23 Şubat 2018.

    ÖDÜLLERİN ARASINDA YURTDIŞI EĞİTİM DE VAR
    Yarışmada kategori birincileri 5 bin TL, kategori ikincileri 3 bin TL, kategori üçüncüleri 2 bin TL, kategori dördüncüleri 1.000 TL ve kategori beşincileri 500 TL para ödülünün sahibi olacak. Para ödüllerinin yanı sıra kategori birincisi olarak dereceye giren öğrenci ve gruplara Kredi Kayıt Bürosu’nda staj fırsatı da sunulacak. Projeler İbrahim Betil, Fügen Toksü, Yasemin Salih, Cem Seymen, Fatoş Karahasan, Özlem Denizmen, Can Yılmaz ve Kasım Akdeniz’in de aralarında bulunduğu jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

    Yarışmada en yüksek puanı alarak büyük ödülü kazanan proje sahibi, katılım tipine göre ‘Yurtdışı Eğitim Ödülü’ ya da ‘10 bin TL para ödülü’ alma şansı yakalayacak. Kategori ödüllerinin yanı sıra yarışmanın web sitesi aracılığıyla yapılacak sosyal medya oylamasında en çok oyu alan proje 5 bin TL’lik Sosyal Medya ödülünü kazanma şansını yakalayacak. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl yarışan projeler özgünlük, uygulanabilirlik, gerçek bir ihtiyaca çözüm üretmesi ve bütçe gibi kriterlerin yanı sıra yaratıcılık açısından da değerlendirilecek. Öğrenciler 23 Şubat 2018’e kadar www.hayaledingerceklestirelim.com adresinden başvurularını iletebilecek.

    Etiketler: Üniversite , Yarışma , ÖDÜL
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri