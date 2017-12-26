Üniversitelilerin hayalleri yarışıyor

Sosyal sorumluluk fikirleri yarışıyor. Kredi Kayıt Bürosu’nun hayata geçirdiği ‘Hayal Edin Gerçekleştirelim’ sosyal sorumluluk proje fikirleri yarışmasının beşinci dönemine üniversitelilerin yoğun ilgisi oldu. Yeni dönem başvuruları ekimde başlayan yarışmaya 200’den fazla proje başvurdu. Öğrencilerin çevre, eğitim, sağlık ve spor, findeks finansal okuryazarlık, kültür-sanat ile toplumsal alanlarda sosyal sorumluluk proje fikirleriyle katıldığı yarışmanın son başvuru tarihi ise 23 Şubat 2018.

ÖDÜLLERİN ARASINDA YURTDIŞI EĞİTİM DE VAR

Yarışmada kategori birincileri 5 bin TL, kategori ikincileri 3 bin TL, kategori üçüncüleri 2 bin TL, kategori dördüncüleri 1.000 TL ve kategori beşincileri 500 TL para ödülünün sahibi olacak. Para ödüllerinin yanı sıra kategori birincisi olarak dereceye giren öğrenci ve gruplara Kredi Kayıt Bürosu’nda staj fırsatı da sunulacak. Projeler İbrahim Betil, Fügen Toksü, Yasemin Salih, Cem Seymen, Fatoş Karahasan, Özlem Denizmen, Can Yılmaz ve Kasım Akdeniz’in de aralarında bulunduğu jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Yarışmada en yüksek puanı alarak büyük ödülü kazanan proje sahibi, katılım tipine göre ‘Yurtdışı Eğitim Ödülü’ ya da ‘10 bin TL para ödülü’ alma şansı yakalayacak. Kategori ödüllerinin yanı sıra yarışmanın web sitesi aracılığıyla yapılacak sosyal medya oylamasında en çok oyu alan proje 5 bin TL’lik Sosyal Medya ödülünü kazanma şansını yakalayacak. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl yarışan projeler özgünlük, uygulanabilirlik, gerçek bir ihtiyaca çözüm üretmesi ve bütçe gibi kriterlerin yanı sıra yaratıcılık açısından da değerlendirilecek. Öğrenciler 23 Şubat 2018’e kadar www.hayaledingerceklestirelim.com adresinden başvurularını iletebilecek.