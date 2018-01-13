Üniversitelilere yatay geçiş imkânı

Okuduğu programı veya üniversitesini değiştirmek isteyen öğrencilere yatay geçiş imkanı sağlanıyor. Beykoz Üniversitesi’nin öğrencileri ile farklı üniversitelerde okuyan gençler 2 Şubat’a kadar yatay geçiş başvurularını yapabilecek. Lisans veya önlisansta okuyanlar, kayıtlı oldukları programdaki başarı koşullarına bakılmaksızın, yerleştiği yıl aldıkları LYS/YGS veya sınavsız geçiş puanlarına göre üniversiteye yatay geçiş yapabilecek. Diğer taraftan, önlisans öğrencileri not ortalamalarına göre eşdeğer bir programa transfer olabilecek. Birinci yarıyıl not ortalaması en az 2.28 olan önlisans öğrencileri bu geçişten faydalanabilecek.

YÜZDE 75 BURS İMKÂNI

Öğrencilerin kayıtlı olduğu bölüme benzer bir programa geçtiğinde almış olduğu derslerin bir kısmından da muaf olabileceğini belirten Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman şu bilgileri verdi:

“Üniversite olarak önceki öğrenmenin tanınmasını çok önemsiyoruz. Yatay geçişte de bu mümkün. Öğrenciler yatay geçişle üniversitemize geldiklerinde ya da bölümlerini değiştirdiklerinde de daha önceden almış oldukları benzer derslerden muaf olabilecek. Üniversitemizde bahar döneminde yatay geçişle gelecek olan öğrencilerimize yüzde 75 burs vereceğiz.”

ONLİNE BAŞVURU FIRSATI

Adaylar üniversitenin www.beykoz.edu.tr internet adresinden yatay geçişlerle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilecek. Buradan online başvuru yapabilecek. 2 Şubat’a kadar devam edecek başvuruların ardından, 5-6 Şubat tarihlerinde değerlendirme olacak. 7 Şubat’ta sonuçların ilanından sonra 14-16 Şubat’ta kayıtlar alınacak.