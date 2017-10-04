Üniversitelilere girişimcilik dersi

İzmir iş dünyası gençlerin girişimlerini hayata geçirmek için dayanışma içerisinde hareket ediyor. EGİAD Melekleri Yatırım Ağı İş Geliştirme ve İletişim Uzman Melisa İtmeç, İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde farklı bölümlerden 315 öğrencinin yer aldığı “Uygulamalı Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi” dersine katıldı. Enerji, inşaat, lojistik, e – ticaret, tarım, hayvancılık gibi 37 farklı sektörde melek yatırımcının, girişimcileri desteklemek için bulunduğunu aktaran İtmeç, kentin avantajını gençlerin kullanmasını istediklerini vurguladı.

İtmeç, “Girişim, yeni ürün geliştirilmesinde, üretim metotlarında, pazarda, hammadde kaynaklarında yenilikleri kapsıyor. Girişimin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verirken girişimcilerin ekip çalışması içinde olup olmadığını inceliyoruz. Geliştirdikleri ürünün pazara çıkmaya hazır ya da çıkmış olması gerekir. İşine hâkim, tüm detayları bilmesini ve finansal planını da öngörmesini istiyoruz. Böylece melek yatırımcının karşısına geliyor. Bizler, yeni bir girişimi deneyimli bir yatırımcıyla, sektör uzmanlarıyla bir araya gelmesinin doğru kararlar alınmasında etkili olduğunu düşünüyoruz. Böylece girişimler başarılı olarak iş yaşamındakini yerini alabilir” dedi.

Girişimcilik derslerde başlıyor

İEÜ Embryonix Şirketler Müdürü ve Öğretim Görevlisi Taylan Demirkaya da, “Uygulamalı Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi” dersi ile öğrencilerde girişimcilik farkındalık yaratmayı amaçladıklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Öğrencilerimiz ders sırasında yeni bir fikir nasıl oluşturulur ve bu fikir iş modeline nasıl çevrilir sorularına yanıt buluyor. Üniversite genelinde verdiğimiz dersimizde 315 öğrencimiz eğitim alıyor. Profesyonel yatırımcı ve girişimcilere sunum yapıyor. 2015 yılından bu yana dersimiz, KOSGEB destekli. Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz 50 bin hibe, 100 bin 2 yıl geri ödemesiz krediyi içeren sertifikayı almaya hak kazanıyor.”