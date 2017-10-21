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    Üniversitelilerden tohumdan tabağa projesi

    Hürriyet Haber
    21.10.2017 - 15:29 | Son Güncelleme:

    Dünya Gıda Günü'nde üniversite öğrencileri ‘Kampüs Bostan Projesi’ni hayata geçirdi. Çalışma kapsamında gençlerin mutfakta kullanacakları ürünleri kendilerinin yetiştirmeleri sağlanarak doğal yaşam, kaynak tüketimi gibi konularda farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

    Üniversiteliler, kampüste bostan kuruyor. Öğrencilere sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak amacıyla Özyeğin Üniversitesi’nde, sürdürülebilirlik felsefesiyle kampüs içerisinde doğal bir gıda üretim alanı oluşturuldu. Mimarlık ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri öğrencilerinin girişimiyle kampüs içerisinde kurulan bostan, Dünya Gıda Günü'nde Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk'ün konuşmasıyla açıldı. Şile Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Güllüce ve Kültür Müdürü Ayşin Deniz Kuru'nun katılımıyla açılan bostanda ilk fideler dikildi. ‘Kampüs Bostan Projesi’ sayesinde ‘Tohumdan Tabağa’ mottosuyla daha bilinçli bir üretim sürecinin tecrübe edilmesi planlanırken etkinlikte konuşan Prof. Dr. Esra Gençtürk şöyle dedi:

    GENÇLER FARKLI BAKIŞ AÇISI KAZANIYOR

    “Yemeğin tohumdan tabağa kadar olan serüvenine tarım, ekonomi, beslenme ve gıda bilimi, kültürel miras, mutfak sanatları, turizm ve hizmet sektörü pencerelerinden bakarak çok disiplinli bir bakış açısıyla eğitim alan öğrencilerimiz gıdadaki sürdürülebilirliğin öneminin farkına varan ve üzerlerine düşen görevin bilincinde bireyler olarak hayata hazırlanıyor. Öğrencilerimiz aynı zamanda üretimde karşılaşılan zorlukların çözümüyle birlikte, tüketim aşamasında gıda kayıplarının minimuma indirilmesi ve gıda atıklarının yeniden değerlendirilmesi alanında da farklı bir bakış açısı kazanıyor. İlk çalışmalarını 2014’te başlattığımız kampüste bostan kurma fikri, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Le Cordon Bleu İstanbul'da eğitim gören değerli akademisyenleri, öğrencileri ve çalışanlarımızın iş birliğiyle öğrenci kulüplerimizin ortak sorumluluğunda hayata geçti.”

    HEDEF FARKINDALIK YARATMAK

    Şile Belediyesi'ne bağlı Şile Yeryüzü Pazarı Üreticileri’nin de destek verdiği projede, öğrencilerin mutfakta kullanacakları ürünleri kendilerinin yetiştirmeleri sağlanarak tüm süreci tecrübe etmeleri amaçlanıyor. Bostanda yetiştirilecek ürünler, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü akademisyenlerinin danışmanlığında ve öğrencilerin araştırmalarıyla seçilerek müfredatta da kullanılacak. Çalışmayla gençlerin doğal yaşam, iyi/temiz gıda, slow food, kaynak tüketimi, adil gıda dağılımı gibi konularda farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

     

     

     

    Etiketler: üniversite , proje
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