Üniversitelilerden Taksim’de madde bağımlılığı deneyi

İstanbul’da bir vakıf üniversitesinde psikoloji okuyan Ali Eren Yıldız ve Eren Aytan, insanların madde bağımlısı gençlere verdiği tepkileri görmek amacıyla ilginç bir deney gerçekleştirdi. Gençler, Taksim Meydanı’na madde bağımlısı gibi giyinerek gitti. Ardından meydanda uyuşturucu krizine girmiş gibi yaparak yere düştü. Vatandaşların yardım ettiği görülürken, gençler bir süre bu şekilde rol yapmaya devam etti. Deney kapsamında bazı vatandaşlar gençlere su aldı bazıları da yerden kaldırdı. Bir genç taklit yaparken diğeri de olanı biteni fotoğraf makinesiyle kaydetti.

“VATANDAŞLARIN DAHA DA DUYARLI OLMASINI İSTİYORUZ”

Psikoloji Bölümü öğrencisi Ali Eren Yıldız, “Biz üniversite öğrencisiyiz. Yurtdışındaki deneylere daha önce baktık. Bu kıyafet deneyini Taksim’e uyarlamak istedik. Taksim'de o kadar çok genç uyuşturucu madde kullanıyor ki, insanlar kıyafetimizden dolayı yere düştüğümüzde, öksürdüğümüzde önce bize tedirgin davrandılar ve yardım etmek istemedi. Ancak toplumumuzda hala yardımseverlik duygusu var. Bize su getirenler, iyi misin? Hastaneye gidelim mi? diye soranlar oldu. Yani yurtdışına göre Türk insanının içindeki duyguları bu sosyal deneyle ortaya çıkartmış olduk. Bu deneyi yaptığımız için çok mutluyum. Diğer ilçelerde de yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlar hala duyarlı ve daha da duyarlı olmalarını istiyoruz. İnsanlar gençlere yardım etmeli ve onları hayata kazandırabilmeli” dedi.