Üniversitelilerden köy okullarına destek

Kafkas Üniversitesi’nde (KAÜ) öğrenim gören ve KYK kız yurtlarında barınan üniversite öğrencileri, KYK İl Müdürlüğü öncülüğünde bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Bu çerçevede köylerdeki birer okulla kardeş olan öğrenciler, köy çocukları için kendi aralarında kırtasiye ve giyecek gibi çeşitli ihtiyaç malzemeleri topluyor.

Gönüllü kızlar daha sonra köy köy dolaşıp kırsaldaki okullarda eğitim gören öğrencilere ulaşarak bu yardımları ulaştırıyor.

Bu projeyi, gençlerin tabiata, yaşlılara, çocuklara, topluma karşı sevgi, saygı ve sorumluluk duygularını pekiştirmek için yürüten gönüllüler, köyde eğitim gören minik öğrencilere hediyeler vererek, onlarla keyifli zaman geçiriyor.

"KÖYDEKİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA AZMİNİ GÖRÜP ÇOK MUTLU OLDUK"

Proje çerçevesinde Aydınalan İlk ve Orta Okulu’nda öğrencilere hediye dağıtan üniversite öğrencilerinden KAÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisi Zehra Çalar, "Köylerdeki öğrencilerin okuma azmini görüp çok mutlu olduk. Bizim içimizde de aynı şartlarda okuyup projeye katılanlar var. Köydeki öğrencilerle bir şey paylaşmak insana mutluluk veriyor. Biz de öğretmen adaylarıyız, umarım köy okullarında öğretmenlik yaparız. Hepsi çok cana yakın ve hediye alınca mutlulukları yüzlerinden okunuyor, güzel duygular yaşadık" dedi.

Öğrencilerden Melis Sönmez de öğrencilerle güzel duygular yaşadıklarını belirterek, "Buraya arkadaşlarla gelip minik öğrencilere yardımlarda bulunduk. Buraya gelmeden önce çok heyecanlıydım, onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Öğrencilere eldiven atkı, kırtasiye malzemesi dağıttık" diye konuştu.

KAÜ İlahiyat Fakültesi öğrencisi Mizgin Tarhan ise minik öğrencilere kırtasiye malzemesi ile eldiven ve bere dağıttıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Hayatımda ilk defa bu kadar heyecan yaşadım. Onların bizden istedikleri bir şey değilmiş aslında. Bizim 10 kalemimiz olmasına rağmen halen istiyoruz oysa onların ihtiyacı, sadece bir kağıt ve siyah kalem. Biz de ilerleyen dönemlerde eğitimci olacağız, inşallah. O duyguyu biraz tattık ve muhteşemdi."

"ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE MALZEMESİ, ATKI VE BERE GETİRDİK"

KYK Serhat Yurdu Müdürü Merve Yılmaz da "Eğitim faaliyetleri kapsamında KYK olarak öğrencilerimizin de katıldığı etkinlikle köy okullarındaki öğrencilere kırtasiye malzemesi, atkı ve bere getirdik. Minik öğrencilerimiz çok memnun olunca biz de daha çok memnun olduk, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

KYK Kafkas Yurdu Müdürü Ayten Avcı Kaya ise öğrencilerin kendi aralarında topladıkları yardımları köy okuluna getirerek dağıttıklarını, minik öğrencilerin çok mutlu olduğunu söyledi.

Aydınalan İlk ve Orta Okulu Müdürü Hürriyet Özkaya da "Gerçekten çok önemli bir çalışma. Buralar kırsal kesim, eksiklerimiz var. Yardımlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.