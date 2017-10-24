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    Üniversitelilerden fantastik dizi

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 11:35 | Son Güncelleme:

    Atatürk Üniversitesi öğrencileri Türkiye'de ilk olduğunu belirttikleri öğrenci fantastik dizisinin çekimlerine başladı.

    Erzurum'da Atatürk Üniversitesi öğrencileri Türkiye'de ilk olduğunu belirttikleri öğrenci fantastik dizisinin çekimlerine başladı.

    Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinden oluşan dizi ekibi, "Yükseliş" adını verdikleri fantastik web dizisinin çekimlerine başladı.

    Yönetmenliğini üniversite öğrencileri Samet Aydın ve Engin Dinçer'in üstlendiği web dizisinin çekimleri Erzurum'da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Erzurum'da dizi çekimlerinin olduğunu duyan vatandaşlar adeta Cumhuriyet Caddesi üzerindeki sete akın etti. 

    Dizinin yönetmeni Samet Aydın, "Dizimiz Türkiye'de ilk kez üniversite öğrencileri tarafından çekilen fantastik web dizisi olacak. Güzel olacağına inanıyoruz. 12 bölüm çekeceğiz. Daha sonra gelecek ilgi, talep üzerine devam etmeyi planlıyoruz" dedi.

    Yönetmen Engin Dinçer'de, "Dizimizin güzel bir fantastik hikayesi var. İnsanlarda şöyle bir algı var. Fantastik bir film, dizi Doğu'da çekilir mi? Biz biraz da bu algıyı değiştirmek istiyoruz. Doğu'da fantastik bir dizi daha güzel çekilir. Daha otantik mekanlara sahip Doğu. İstanbul yerine bence Doğu Anadolu daha çok tercih edilmeli" diye konuştu.Dinçer, dizinin hikayesi olarak da, Mısır'da antik bir dağda yetim bir çocuğun mitoloji tanrılarına savaş açarak yükselişini konu aldıklarını belirtti.

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