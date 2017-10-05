Üniversitelilerden 500 kilo yük taşıyan elektrikli araç

Bozok Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin ürettiği elektrikli araçla saatte 65 kilometre hız yaparak bataryaları tam doluyken 250 kilometre mesafe kat ediyor. Yard. Doç. Dr. Mustafa Yaz danışmanlığında öğrenciler tarafından üretilen ve Bozok ismi verilen elektrikli aracı, 100 kilometrede 7 liralık enerji tüketiyor. Aracı diğer elektrikli araçlardan ayıran en büyük özelliği ise; yarı otomatik şanzımana ve 500 kilo ağırlığında yük taşıma özelliğine sahip olması.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren öğrencilerden 3M Elektro Topluluğu Başkanı Özgür Yılmaz, yük taşıma özelliğine sahip elektrikli aracı 10 kişilik ekiple 3 ayda tamamladıklarını söyledi. Yılmaz, Aracın diğer elektrikli araçlardan ayıran en büyük özelliği yük taşıyabilmesi ve dört ileri bir geri yarı otomatik şanzımanı olması. Araç 8 saatte şarj oluyor. Bir batarya ile 250 kilometre yol yapabiliyor. 100 kilometrede 7 liralık enerji tüketiyor. Araç, saatte 65 kilometre hız yapabiliyor. Şu an piyasada bulunan araçlardan hiçbir farkı yok. Fren sistemi ön tekerleklerde disk, arka tekerleklerde ise kampanya olarak çalışıyor dedi.

Elektrikli otomobilin motor sürüş ve kontrol sistemini kendileri tasarlayıp ürettiklerine dikkat çeken Yılmaz, şöyle dedi:

"Aracın dış kalıbı bize ait, sadece şanzımanı hazır olarak kullandık. Araç şanzımanlı olduğu için yük taşırken yokuşlarda hiçbir problem çıkartmıyor. Yaklaşık 500 kilo yük taşıyabiliyor. Bundan sonraki hedefimiz kendimizi geliştirmek. Araç üzerine koyduğumuz motorları, sürücüleri tekrar tasarlayıp daha verimli, daha fazla yük taşıyabilen, daha uzun mesafe kat edebilen ve daha ekonomik şekilde araç üretmek.

3M Elektro Topluluğu üyesi Serkan Yılmaz da ilk defa yük taşıyan bir araç yapmalarından mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.

REKTÖR SALİH KARACABEY ÖĞRENCİLERİ KUTLADI

Mühendislik Mimarlık Fakültesindeki öğrencilerin önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Prof. Dr. Salih Karacabey, Bu noktada biz de özellikle üniversitemiz bünyesinde öğrencilerimize, ileride yapacakları çalışmaları hazırlama konusunda imkan sağlıyoruz. 3M Elektro Grubu da bu kapsamda elektrikli araç üretti. Bu proje, ileriye doğru geliştirildiğinde ekonomiye ciddi katkısı olacak bir çalışma. Bu tür faaliyetler geleceğe dönük önemli çalışmalar olacaktır. Üniversiteler, geleceğe bakışı olan, perspektifi olan kurumlardır. Dolayısıyla yetiştirdiğimiz üniversite öğrencileri gelecekte ülkelerin ve toplumun ihtiyacı olacak çalışmaları şimdiden yapmaya gayret ediyor. Üniversite yönetimi olarak öğrencilerimizin yaptıkları bu tür çalışmaları destekliyoruz. Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum dedi.