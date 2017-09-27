Üniversiteliler yeni döneme “Wellcome Fest” ile başladı

Üniversitenin Kayışdağı’ndaki 26 Ağustos Yerleşimi, dün festivalle şenlendi. 42 öğrenci kulübünün yer aldığı, çeşitli oyunların oynandığı festivalde gündüz saatlerinde müzik kulüpleri performanslarını sergiledi. Akşam saatlerinde ise Yeditepeli öğrenciler, Fatma Turgut konseriyle geceye başladı. Heyecanın ve eğlencenin hiç eksilmediği konser boyunca Yeditepeli gençler Fatma Turgut’un söylediği şarkıların neredeyse tümüne eşlik etti.

Fatma Turgut’un ardından Duman’ın sahneye çıktığı saatlerde ise heyecan doruğa ulaştı. Yeditepeli öğrenciler, konser boyunca gönüllerince eğlendi, keyifli anlar yaşadı.