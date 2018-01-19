Üniversiteliler yemek yarışmasında birinci oldu

Antalya ANFAŞ fuar alanında düzenlenen Gelenekten Geleceğe Yemek Yarışması’nda 14 üniversitenin yarıştığı ‘Üniversiteler Arası Kapalı Kutu (Black Box)’ kategorisinde AÜ Manavgat Meslek Yüksekokulu Aşçılık Takımı öğrencileri Murat Şahin, Semih Yiğit ve Yasin Acar birinci olarak altın madalya ve kupa kazandı.

Yarışmadan birincilikle dönen öğrencileri tebrik eden Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Sert, öğrencilere çalışmalarında destek olan Şef Hasan Altıntaş ile Aşçılık Bölümü öğretim görevlileri Özcan Utar, Hasan Fehmi Öz ve Ahmet Şık’a teşekkür etti.