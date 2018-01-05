Üniversiteliler TÜBİTAK desteğiyle şirket kuruyor

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, kurulduğu günden bu yana lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileriyle öğretim üyelerine teknoloji transfer desteği veren TTO ve TTM'nin girişimcilik ekosistemi için yeni projeler gerçekleştirmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, GTÜ TTO’da yola çıkan öğrencilerin, Ar-Ge projelerini girişime dönüştürecek destekleri alarak şirketlerini kurdukları bildirildi.

Bu kapsamda, GTÜ TTO proje uzmanlarından Murat Şahin, Onur Aras ve doktora öğrencisi Nicat Cebrailoğlu'nun Ar-Ge projelerinin, TÜBİTAK 1512-Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG) ile şirketleştiği ifade edilen açıklamada, projelere fikirden, ticarileştirmeye kadar ihtiyaç duyulan her türlü desteğin verildiği kaydedildi.

"ŞİRKETLEŞEN TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİ KUTLUYORUM"

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, üniversite olarak öğrenci ve öğretim üyelerinin, iş fikirlerini her zaman desteklediklerini belirtti.

Görgün, göreve geldiği 2014’ten bu yana üniversitede üretilen bilginin katma değerli ürüne dönüşmesi için sürekli sanayi çevreleriyle iş birliği içinde olduklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Gebze TTM, Ar-Ge projelerini şirketleştirmek isteyen akademisyenlerimize destek veriyor. Türkiye’de Ar-Ge projelerinin nihai sonucunda ticarileşmenin olması gerekiyor. Bu, ülkemiz için ekonomik gelişime de öncü bir rol olacak. Türkiye’nin her ne kadar üretim odaklı sanayi altyapısı olsa da hızla artan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile teknoloji tabanlı ürünlerde ortaya çıkıyor. GTÜ olarak öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin iş fikirlerini hayata geçirmek için destekler sunuyoruz. 2018 yılı içerisinde başlatacağımız 'Girişim Hızlandırma Programı2' ile iş fikirlerinin olgunlaşmasına destek olacağız. BİGG desteği alarak şirketleşen tüm öğrencilerimizi kutluyorum."

Gebze TTM Genel Müdürü Dr. Abdurrahman Güngör de girişimcilik ekosistemi içerisinde güçlü bir paydaş olduklarını söyledi.

Güngör, 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten de olacağını tecrübesine vardıklarını anlatarak, "GTÜ, bünyesinde bulunan girişimci adaylarıyla GTÜ’yü Türkiye’nin en güçlü girişimci üniversitesi haline getireceğiz. Bu yıl BİGG desteği alan girişimci adaylarına başarılar diliyor, ülkemize sağlayacakları katma değerden dolayı minnettar olduğumu bildiriyorum" dedi.