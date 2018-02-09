Üniversiteliler teknoloji projeleriyle yarışacak

Üniversite öğrencileri için yeni bir yarışma düzenleniyor. Vestel’in üniversite öğrencileri arasında düzenlediği ‘Venus’e İz Bırak Proje Yarışması’ başlıyor. Ödüllü yarışma Türkiye’nin yerli akıllı telefon markası Venus’ü tasarlayan ve üreten ekibin bir parçası olmak isteyen gençleri hedefliyor. Kazanan ekipler Las Vegas, Hong Kong ve Barselona’daki dünyanın en büyük teknoloji fuarlarına katılarak hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakalayacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan olan yarışmaya öğrenciler projeleriyle bireysel ya da takım halinde başvuru yapabilecek. İlk üçe giren proje sahipleri dünyanın en büyük teknoloji fuarlarını yerinde deneyimleme şansı yakalayacak. Birinci olan ekip Ocak 2019’da Las Vegas CES Global Tüketici Elektroniği Fuarı’na, ikinci olan ekip Nisan 2019’da Hong Kong Mobil Ürünler Fuarı’na, üçüncü olan ekip ise Şubat 2019’da Barselona Mobil Dünya Kongresi’ne katılacak. Birinci olan ekibe ayrıca Vestel’de proje bazlı çalışma imkânı da sunulacak.

Yarışmaya tüm üniversite ve bölümlerden lisans ile yüksek lisans öğrencileri, bireysel ya da en fazla üç kişilik takımlar halinde katılabilecek. Katılımcıların www.venuseizbirak.com adresinden yapacakları başvurular; jüri tarafından yapılabilirlik/uygulanabilirlik, tüketici faydası, özgünlük/yaratıcılık, projede ilerleme kriterlerine göre değerlendirecek. 6 Nisan’da gerçekleşecek ilk elemede en iyi 20; 1 Haziran’da yapılacak ikinci elemede ise finale kalacak 10 proje belirlenecek. Ödül kazanan ilk üç proje ise 29 Haziran’da düzenlenecek final töreninde ilan edilecek.