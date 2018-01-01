Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Üniversiteliler miniklere kitap okudu

    Üniversiteliler miniklere kitap okudu

    Hürriyet Eğitim
    01.01.2018 - 13:21 | Son Güncelleme:

    Ana sınıfı öğrencileri, çocuk gelişimi programı öğrencilerinin okuduğu hikayeleri ilgiyle dinledi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Betül Özkul Cura, okul öncesi dönemde çocukların gelişiminde kitapların büyük rol oynadığını belirtti.

    Kitaplar, yeni dünyaların kapılarını ana sınıfı öğrencileri için araladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğrencileri, “Çocuk Edebiyatı ve Medya” dersi kapsamında Kemalpaşa 75. Yıl Anaokulu öğrencileri için kitap bağışında bulundu. Derslere katılan öğrenciler, kitapları anaokulu öğrencileri için okudu, kitaplarda geçen hikayeleri canlandırdı. İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Betül Özkul Cura, okul öncesi dönemde çocukların gelişiminde kitapların büyük rol oynadığını belirterek, “Kitaplar, çocukların kelime dağarcığına olumlu katkılar sağlıyor. Hikaye kitapları aynı zamanda hayal gücünün gelişimini, empatik ve eğitici değerlerin gelişimini olumlu yönde etkiliyor. Kitaplarla erken tanışan çocukların kavram öğrenimi gelişir. Farklı bir  çevre, olay ve durum üzerinden öğrenme süreçleri başlar” dedi. Erken çocukluk döneminde kitaplarla tanışan çocukların kitap okuma alışkanlığının devam ettiğini aktaran Cura, çocuk gelişimi programı öğrencilerinin okuduğu kitapları çocukların büyük bir ilgiyle dinlediğini vurguladı. Cura, “Dünyayı anlama süreçlerinde farklı pencerelerden yaşantılar ortaya koyan hikaye kitapları gelişimin ayrılmaz bir parçası. Biz de çocukların sağlıklı ve bilinçli bir nesil olarak yetişmelerine katkı sağlamak istedik” diye konuştu.
    Etiketler: Üniversite , Öğrenci
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri