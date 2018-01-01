Üniversiteliler miniklere kitap okudu

Kitaplar, yeni dünyaların kapılarını ana sınıfı öğrencileri için araladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğrencileri, “Çocuk Edebiyatı ve Medya” dersi kapsamında Kemalpaşa 75. Yıl Anaokulu öğrencileri için kitap
bağışında bulundu. Derslere katılan öğrenciler, kitapları anaokulu öğrencileri için okudu, kitaplarda geçen hikayeleri canlandırdı. İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Betül Özkul Cura, okul öncesi dönemde çocukların gelişiminde kitapların büyük rol oynadığını belirterek, “Kitaplar, çocukların kelime dağarcığına olumlu katkılar sağlıyor. Hikaye kitapları aynı zamanda hayal gücünün gelişimini, empatik ve eğitici değerlerin gelişimini olumlu yönde etkiliyor. Kitaplarla erken tanışan çocukların kavram öğrenimi gelişir. Farklı bir çevre, olay ve durum üzerinden öğrenme süreçleri başlar” dedi. Erken çocukluk döneminde kitaplarla tanışan çocukların kitap okuma alışkanlığının devam ettiğini aktaran Cura, çocuk gelişimi programı öğrencilerinin okuduğu kitapları çocukların büyük bir ilgiyle dinlediğini vurguladı. Cura, “Dünyayı anlama süreçlerinde farklı pencerelerden yaşantılar ortaya koyan hikaye kitapları gelişimin ayrılmaz bir parçası. Biz de çocukların sağlıklı ve bilinçli bir nesil olarak yetişmelerine katkı sağlamak istedik” diye konuştu.