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    Üniversiteliler kendi alanlarında eğitim alacak

    AA
    11.01.2018 - 15:20 | Son Güncelleme:

    Hacettepe Üniversitesi ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), üniversite öğrencilerinin aldıkları eğitime uygun pratik yapabilmeleri amacıyla iş birliğine gitti.

    TAI'den yapılan açıklamaya göre, şirketle üniversite arasında üniversite öğrencilerinin eğitimine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

    Protokole göre, Hacettepe Meslek Yüksekokulu öğrencileri, haftanın en az 2 günü TAI tesislerinde, eğitimini aldıkları alanlarda uygulama yapacak şekilde ve şirketin ihtiyaçlarına göre yönlendirilerek çalışacak.

    TAI Genel Müdürü Temel Kotil, konuyla ilgili açıklamasında, bu tür anlaşmalarla Türkiye'nin hali hazırda devam eden ve büyük önem taşıyan savunma sanayisi projelerine öğrencilerin doğrudan katkı sağlamalarına olanak verdiklerini söyledi.

    Kotil, "Geleceğimize yönelik olarak, öğrencilerimizin yerlilik ve millilik anlayışı ve kavrayışıyla başarı sağlayabileceğini görmek milletimiz ve bizim açımızdan önemli" dedi.

    Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen ve Kotil arasında imzalanan protokol kapsamında, Hacettepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri TAI projelerinde aktif çalışabilecek. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde, mezuniyet sonrası TAI bünyesinde istihdam edilebilecek.

    TAI, geçen yıl İstanbul Ticaret ve Yıldız Teknik üniversiteleriyle savunma sanayisinin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte insan kaynağı yetiştirilmesi konusunda anlaşmalar yapmıştı. ODTÜ ile de öğrencilerinin "çok hafif uçak tasarımı", TAI’nin ise üretim, montaj, entegrasyon ve test faaliyetlerini yapmasına yönelik anlaşma sağlanmıştı.

    Etiketler: İstanbul Ticaret Üniversitesi , Yıldız Teknik Üniversitesi , ÖĞRENCİ
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