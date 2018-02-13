Üniversiteliler iş hayatını uygulamalı öğrenecek

MCBÜ ile MÜSİAD İzmir Şubesi arasında hem üniversite öğrencilerini hem de sanayicileri ilgilendirecek AR-GE ve eğitim iş birliği protokolü imzalandı. MÜSİAD İzmir Şubesi’nde düzenlenen protokol imza törenine; MCBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Mıynat, MCBÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Türk, MCBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş ve MCBÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBÜSEM) Müdürü Doç. Dr. Mahmut Karğın ile MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

MCBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Mıynat, Türkiye’de iş dünyasının çeşitli aktörlerinin paydaş olarak eğitim sürecine katılmaları yoluyla eğitimde teori ile pratik arasındaki açığın kapatılabileceğini ümit ettiklerini söyledi. Mıynat, "Uygulayarak öğrenme, teorinin pratiğe aktarılması, gençlerin dinamizminden yararlanma ve iş atmosferini soluyarak öğrencilikten çalışma hayatına aşamalı geçiş, bu eğitim modelinin yararları olacaktır" dedi.

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü ise üniversiteden yeni mezun olmuş öğrencilerin yeterli teorik bilgiye sahip olsalar bile, işyerine giriş aşamasında uygulamada sıkıntı yaşadıklarını sık sık dile getirdiklerini belirterek, "Dolayısıyla işyeri uygulama eğitimi projesi hem gençlerin çalışma yaşamına uyarlanması açısından hem de ülkemizin gençlerine sahip çıkması adına çok önemli bir adım olarak değerlendirilebilir" diye konuştu.

Şube Başkanı Ülkü, projenin ülke ekonomisinin geleceğinin teminatı olan donanımlı insan kaynağı oluşturmada güzel bir örnek olabileceğini belirterek, Teknokent konusunda da üyeleriyle kapsamlı bir değerlendirme yaptıktan sonra üniversite gibi kapsamlı ve entelektüel kapasitesi yüksek bir ortamın sunduğu fırsatların, artı değere dönüştürülmesi konusunda somut adımlar atacaklarını belirtti.

MCBÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Türk ise, özellikle teknik alanlarda geçen yıllarda kısmen başlayan işyeri uygulama eğitiminin, öğrencilerin iş bulma fırsatlarını artırdığını söyledi.

Konuşmaların ardından, ortak protokole imza atıldı.