Üniversiteliler iş hayatına hazırlanıyor!

Üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin gerçek iş hayatının zorlukları ile tanışması ve pazarlama alanında yeni beceriler kazanmasını hedefleyen Unilever IdeaTrophy bu yıl 16. kez düzenleniyor. Her yıl farklı bir Unilever markasının sahiplendiği yarışmanın bu yılki markası ise Axe oldu. Katılmak isteyenlerin yaratıcı sihirlerini ortaya koyacakları yarışma birbirinden keyifli üç aşamadan oluşuyor. Yarışmanın resmi websitesi www.ideatrophy.com adresinden 22 Ekim’e kadar yapılabilecek başvurular sonrasında yarı final ve efsanevi Final Kampı ile devam ediyor. Unilever IdeaTrophy’de yarışmacılar önceki yıl olduğu gibi bu yıl da bireysel olarak yarışmaya başvurabiliyor.

Unilever Türkiye Yönetim Kurulu tarafından Final Kampı’nda belirlenen bir takım Londra düzenlenen Unilever Future Leaders League’de Türkiye’yi temsil etme, Unilever’de staj yapma ve MacBook Air, iPad, iPhone gibi ürünlerin de aralarında olduğu ödülleri kazanma şansını yakalıyor.