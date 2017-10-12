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    Üniversiteliler için ücretsiz giysi mağazası

    AA
    12.10.2017 - 11:12 | Son Güncelleme:

    Batman Üniversitesi ve Türk Kızılayı’nın iş birliğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilerin ücretsiz yararlanabileceği giyim mağazası açıldı.

    Batı Raman Kampüsü'nde, kız ve erkek öğrencilere yönelik iki ayrı mağaza olarak hizmet verecek binanın açılışı, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ve Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Tezdiğ tarafından yapıldı.

    Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, mağazaların örgün eğitimdeki öğrenciler için 08.00-17.00, ikinci öğretim öğrencileri için de 17.00-20.00 saatlerinde hizmet vereceğini söyledi.

    Öğrencilerin vatana ve millete sevdalı bireyler olarak yetişmesi temennisini dile getiren Durmuş, "Tek isteğimiz, vatana, millete faydalı birer birey olarak yetişmeniz ve derslerinize devam etmeniz. Onun dışındaki her türlü zorluklarınızı gücümüz yettiğince çözmeye söz veriyoruz." dedi.

    35’inci mağaza Batman Üniversitesi'nde
    Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Tezdiğ, ülke genelindeki mağazalarının 35'incisini Batman Üniversitesi'nde açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

    Kız ve erkek öğrenciler için iki ayrı mağaza açtıklarını belirten Tezdiğ, "Bu mağazalarımızda yeni ve kaliteli elbiseler mevcut. İhtiyaç sahibi öğrenciler tıpkı çarşıda bir mağazaya gider gibi bu mağazamıza gelip diledikleri gibi kıyafet ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabilecek. Öğrencilerimiz bizim verdiğimizi değil, kendi istediklerini alarak giyecekler" diye konuştu.

    Tezdiğ, mağazaların yıl boyunca öğrencilere ücretsiz hizmet vereceğini belirterek, şunları söyledi:
    "Yıl boyunca ihtiyaç sahibi öğrenciler buraya gelip öğrenci kimlik kartlarıyla çorabından, montuna, kazağına, pantolonuna kadar istediklerini alabilirler. Üniversitelerde ihtiyaç sahibi gençliğe ulaşmak için bu projeyi hayata geçirdik. Bağışçılarımız aracılığıyla buralarda öğrencilere dağıtıyoruz."

    Mağazadan yararlanan ilahiyat fakültesi birinci sınıf öğrencisi İbrahim Akkurt, bunun maddi durumu elverişli olmayan öğrenciler açısından önemli olduğunu söyledi.

    Beden eğitimi spor yüksek okulu öğrencisi Veysi Ergüner ise, "Bazı arkadaşlarımızın durumu yok, bizler yardımcı oluyoruz. BESYO bölümünde olduğumuz için kıyafet ihtiyacımız oluyor. Bunu gerçekleştirenlerden Allah razı olsun. Burada kışlık elbiseler, pantolon, kazaklar var. Durumu olmayan arkadaşlarımız için çok iyi bir çalışma" dedi.

    Etiketler: Batman Üniversitesi , Türk Kızılayı , Öğrenci , ücretsiz giyim mağazası
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