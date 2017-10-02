Üniversiteliler hayallerini yarıştıracak

Kredi Kayıt Bürosu’nun hayata geçirdiği ‘Hayal Edin Gerçekleştirelim’ sosyal sorumluluk proje fikir yarışmasında beşinci dönem heyecanı başladı. 2 Ekim’de proje başvurularını kabul etmeye başlayan yarışmaya öğrenciler www.hayaledingerceklestirelim.com adresinden 23 Şubat 2018’e kadar başvuruda bulunabilecek. Kredi Kayıt Bürosu, yarışma ile gençlerin sosyal sorumluluk konusunda bilinçlenmelerini, toplumsal ihtiyaçları fark etmelerini ve harekete geçmelerini amaçlıyor.

Türkiye çapındaki tüm üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerinin ve yurtdışında üniversite öğrenimi gören tüm Türk öğrencilerin grup veya bireysel olarak çevre, eğitim, findeks finansal okuryazarlık, kültür sanat, sağlık ve spor ile toplumsal kategorileri altında yarışabileceği proje yarışmasını kazanan öğrenciler ayrıcalıklı ödüllere sahip olacak.

BU YIL ‘YARATICILIK’ DA DEĞERLENDİRİLİYOR

Yarışmada kategori birincileri 5 bin TL, kategori ikincileri 3 bin TL, kategori üçüncüleri 2 bin TL, kategori dördüncüleri 1.000 TL ve kategori beşincileri 500 TL para ödülünün sahibi olacak. Para ödüllerinin yanı sıra kategori birincisi olarak dereceye giren öğrenci ve gruplara Kredi Kayıt Bürosu’nda staj fırsatı da sunulacak. Jüri oylamasında en çok oyu alarak büyük ödülü alan proje sahibi ise katılım tipine göre ‘Yurt Dışı Eğitim Ödülü’ ya da ‘10 bin TL para ödülü’ alma şansı yakalayacak. Kategori ödüllerinin yanı sıra, yarışmanın web sitesi aracılığıyla yapılacak sosyal medya oylamasında en çok oyu alan proje 5 bin TL’lik ‘Sosyal Medya Ödülü’nü kazanma şansı yakalayacak. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu sene yarışan projeler ‘Özgünlük’, ‘Uygulanabilirlik’, ‘Gerçek Bir İhtiyaca Çözüm Üretmesi’ ve ‘Bütçe’ gibi kriterler ile birlikte ‘Yaratıcılık’ açısından da değerlendirilecek.