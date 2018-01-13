Üniversiteliler harçlıklarıyla minikleri ‘ısıttı’

Üniversitede yaklaşık iki yıl önce bir araya gelen, köy okullarındaki çocuklar ile ihtiyaç sahibi ailelere yardım etme kararı alan öğrenciler, ‘Hayırda Buluşanlar Topluluğu’nu kurdu.

Topluluk, 2017-2018 akademik yılında üniversitede kendi aralarında topladıkları paralar ve sosyal medyada başlattıkları kampanyayla sağladıkları yardımlarla yaklaşık 6 bin kışlık ayakkabı ve mont aldı ve çevre köylerdeki okullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttı.

Öğrencilerin son olarak ziyaret ederek yardımları dağıttığı merkeze bağlı Kızılağaç ve Konukbekler köylerindeki çocuklar büyük sevinç yaşadı.

"PAYLAŞTIKÇA MUTLU OLUYORUZ"

Topluluğun akademik danışmanı Hatip Erdoğmuş, yardımların kış mevsimi boyunca devam edeceğini söyledi. İhtiyaç sahibi öğrencilere yardım etmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Erdoğmuş, "Köy köy gezip öğrencilere ayakkabı, mont ve kırtasiye malzemesi dağıtıyoruz. Bu yardımları çok önemsiyoruz çünkü üniversite öğrencileri harçlıklarından kısarak bir şeyler alıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz paylaştıkça, ihtiyaç sahipleri mutlu oldukça, biz de mutlu oluyoruz" dedi.

Muş Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Aksu ise yardımlardan dolayı topluluktaki öğrencilere teşekkür ederek, "Bu topluluk yaklaşık iki yıldır bu etkinlikleri düzenliyor. Üniversite öğrencilerinin köy okulu öğrencileriyle bir araya gelmelerini çok önemsiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ONLARDAN ÇOK BİZ SEVİNİYORUZ"

MŞÜ İslami İlimler Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Kezban Ercan ise şimdiye kadar topluluk olarak 24 köy okuluna giyim ve kırtasiye yardımında bulunduklarını anlattı.

Bu yardımları büyük mutluluk duyarak yaptıklarını söyleyen Ercan, şöyle konuştu:

"Her yardımdan sonra daha fazlasını yapmak istiyoruz. Çünkü öğrencilerin gözlerindeki sevinci gördüğümüzde çok etkileniyoruz. Belki onlardan çok biz seviniyoruz. Burada bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Onların mutluluğuna ortak olduk. Birilerinin mutluluğuna ortak olmak dünyanın en güzel şeyi."