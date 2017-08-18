MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Hürriyet>Eğitim>Üniversiteliler gül toplama robotu geliştirdi

    Üniversiteliler gül toplama robotu geliştirdi

    DHA
    18 Ağustos 2017 - 10:41Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 10:41

    Ankara’da bulunan bir vakıf üniversitesinin Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, gül hasadı döneminde işçilerin yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurarak gül toplama robotu icat ettiler. Daha sonra robotlarını tarımda pek çok alanda kullanılmak üzere geliştirdiler. TUBİTAK’tan destek aldılar ve üretime geçmek üzere çalışmalara başladılar.

    Robot hakkında bilgi veren Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Cahit Gürel, "Bu projedeki asıl amacımız seralardaki gül hasadını elle yapmak yerine otomatik sisteme dönüştürmekti. Burada da projeyi yaparken de sadece üniversite olarak değil bir sera firması olan Mone Tarım A.Ş. ile birlikte TUBİTAK desteğiyle bu projeyi yaptık. Şu andaki buradaki sistem bir ön prototip şeklinde. Diğer bizim daha büyük seralarda uygulamaya yönelik olarak hala çalışmalarımız devam ediyor ve yakın zamanda projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

    TÜRKİYE’NİN İLK, DÜNYANIN İKİNCİ GÜL TOPLAMA ROBOTU

    Mevcut sistemde gül toplamanın insan emeğine dayalı olduğunu ve dolayısıyla maliyetin yükseldiğini söyleyen Cahit Gürel, "Normalde gül toplamak insan emeğine dayalı bir sistem. Çünkü kesme güllerde gül dalının uzunluğu önemli oluyor ve bitkinin bir sonraki sürgünde daha iyi verim verebilmesine bağlı olduğu için standart bir kesim yöntemi yok. Yani her gülün boyları farklı oluyor bu yüzden de insana bağlı bir sistem. Bu maliyeti düşürmek için de biz bu işin robotlu sisteme geçirmek istiyoruz. Yani Türkiye’de uygulaması yok. Türkiye’nin ilk gül toplama robotu diyebiliriz. Dünyada da ikinci örneği olarak adlandırabiliriz" diye konuştu.

    TARIMDA PEK ÇOK ALANDA KULLANILABİLİR

    Gürel, "Bunu aslında sadece tek bir spesifik gül toplama robotu olarak düşünmemek gerekir. Bu sistemi farklı uygulamalara da dönüştürmek mümkün. Biber, salatalık, çiçek, elma gibi mahsuller de toplayabilir. Bu şekilde hem hassas tarım uygulamalarıyla daha kaliteli ürünlere giderken maliyeti de düşürmeyi hedefliyoruz. Bu robotları geliştirerek tarımda pek çok alanda kullanabiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.

     

     

     

     

     

    Etiketler: Atılım Üniversitesi , TÜBİTAK , gül toplama robotu
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri