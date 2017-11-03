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    Üniversiteliler elektromobil araç üretti

    DHA
    03.11.2017 - 12:54 | Son Güncelleme:

    Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, yüksek verimliliğe sahip elektromobil araç üretti.

    RTEÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri akademisyen Doç. Dr. Ersen Beyatlı öncülüğünde ve RTEÜ, TÜBİTAK, Çayeli Bakır İşletmeleri, Rize Valiliği, Çaykur, Kale Marketleri, Riport, DowAksa ve ARG3ün katkılarıyla ürettikleri yüksek verimliliğe sahip elektromobili tanıttı. Mühendislik Fakültesi öğrencileri Berkan Emre İnce, Bünyamin Mete, İbrahim Buldu, Emrah Kapukaya, Raşit Aladağ, Furkan Sarı, Ayetullah Boztaş, Abdullah Bozkurt ve Aydan Burcu Başer’den oluşan ’Atmaca’ adlı ekibin, Nisan ayında üretim çalışmalarına başladıkları yüksek verimliliğe sahip elektromobil, 4 ay içerisinde tamamladı.

    Üniversiteliler elektromobil araç üretti

    ATMACA EKİBİ RAKİPLERİNİ GEÇTİ
    Üretimi tamamlanan elektromobil, TÜBİTAK tarafından Kocaeli Körfez Yarış Pistinde bu yıl 13’üncüsü düzenlenen uluslararası Alternatif Enerjili Araç Yarışlarında da yer aldı. Yarışlarda üniversiteyi temsil eden ’Atmaca’ ekibi ürettiği elektromobil aracıyla da dereceye girdi. Kocaeli Körfez Pistindeki 30 tur üzerinden gerçekleştirilen ana yarışmada, 100 kilometrede 1.4 lira değerinde yakıt tüketimine sahip ’Atmaca Elektromobil’ yarışı birçok rakibin önünde tamamlamayı başardı.

    VALİ BEKTAŞ İNCELEDİ
    Rize Valisi Erdoğan Bektaş, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve birçok akademisyen yarışmada başarı elde eden ’Atmaca’ ekibinin ürettiği elektromobil aracı inceledi, öğretim üyeleri ile öğrencilerden bilgi aldı. Aracın teknik özellikleri hakkında bilgi edinen Vali Bektaş öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

     

     

     

     

     

    Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi , elektromobil araç , öğrenci , Üniversite
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