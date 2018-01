Üniversiteliler elektrikli otomobil üretecek

Bartın Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Kulübü Elektromobil ekibi TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından elektromobil, hidromobil ve otonom araç olmak üzere üç kategoride düzenlen ‘Alternatif Araç Yarışları’na katılmaya hak kazandı. Elektromobil ve otonom kategorilerinde projesi kabul edilen Bartın Üniversitesi öğrencileri yarışma için üretecekleri araca Amasra ile özdeşleşmiş ‘Dünyanın gözü’ anlamına gelen ‘Çeşm-i Cihan’ ismini verecek.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektrikli arabaların gelişiminin hızla ilerlediğini belirterek, öğrencilerin TÜBİTAK’ın teşvikiyle attıkları adımı çok değerli bulduğunu söyledi.

Türkiye’nin her yıl milyonlarca ton ham petrol ithal ettiğini ve bunun çoğunun motorlu taşıt yakıtı olarak kullanıldığının da altını çizen Rektör Uzun, “Birçok ülke her alanda olduğu gibi teknolojik konularda birbirleriyle rekabet halinde. Bu alanlardan biri de fosil yakıtın yerine elektrik ve hidrojen ile çalışan araçların üretimi. Bu noktada yapılan her teşviki önemli buluyor, öğrencilerimizi ve emeği geçen akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Proje danışmanı, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abid Ustaoğlu ise öğrencilerin proje kültürünü geliştirme konusunda atılan adımların önemine dikkat çekerek, bu anlamda kendilerine destek veren Rektör Uzun’a ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a teşekkür etti.

Gerçekleştirilecek çalışma hakkında bilgiler de veren Ustaoğlu şunları söyledi:

“Bartın Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Kulübü Elektromobil ekibi olarak bu yarışmaya Elektromobil ve Otonom kategorilerinden başvurduk ve TÜBİTAK tarafından kabul edildik. Takım kaptanımız, makine mühendisliği öğrencilerimizden Umut Kayabaşı kaptanlığında takımımız Mekanik, Yazılım ve Elektrik-Elektronik ekibi olarak üç ana kısımdan oluşuyor. 21 Kişilik Elektromobil Proje Takımımız; makine mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, yönetim bilişim sitemleri ve gemi inşaat bölümlerinden öğrencilerden oluşuyor. Ekibimizin güzel başarılar elde edeceğine büyük bir inancım var.”

Takım kaptanı mühendislik fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Umut Kayabaşı ise kulüplerinde önemli çalışmalara imza atmak istediklerini anlatarak, kendilerine destek olan öğretim elemanlarına teşekkür etti. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışma 6-12 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Öte yandan Yapım ve Araştırma Kulübü öğrencileri de Bartın’da 19. yüzyılın son çeyreğinde yaygın olarak kullanılan ‘Çektirme’ adı verilen teknelerden esinlenerek bir çelik köprü projesi oluşturdu. Yaptıkları projeyle Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenci Çelik Köprü Yarışmasına ön elemeden geçen öğrenciler, 10-13 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşecek yarışmaya katılmaya hak kazandı.

Proje danışmanı, mühendislik fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Selçuk Baş öğrencilerin istekli ve gayretli çalışmalarından dolayı duyduğu mutluluğu söyleyerek, kendilerine destek veren Rektör Uzun’a ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a teşekkür etti. Parthenios Takımında, Proje Danışmanı Baş’ın yansıra Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencilerinden Mehmet Halit Gizli, Aziz Ergün, Faruk Çelik, Mustafa Doğukan Köktürk ve 2’nci sınıf öğrencisi İrem Kaygusuz yer alıyor.