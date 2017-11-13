Üniversiteliler de bile sevgiliye şiddet

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı’nda, Mehbare İftar tarafından Yrd. Doç. Dr. Güngör Güler danışmanlığında yapılan, 2016’ya ait ‘Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Yönelik Tutum Ve Davranışları Yüksek Lisans Tezi’, üniversitelilerin flört şiddeti algılarını gözler önüne seriyor. % 53.6’sı erkek, 46.4’ü kız ve çoğunluğu 20-22 yaş grubunda olan 645 öğrenciyle yapılan çalışmada, gençlerin % 51.6’sı flört ilişkisi olduğunu ve onların da % 52.9’u ilişkisinde şiddete maruz kaldığını belirtiyor.

Daha da vahimi, yüzde 52’si şiddet uyguladığını söylüyor.

İŞBİRLİĞİ ÖNERİLERİ

Okul yöneticilerine: Şiddete uğrayan gençlerin destek mekanizmalarına ihtiyaçları var. Bu konuda onları kapsamlı ve doğru bilgilendirecek, flört şiddetini fark edebilmeleri, karşılaşmaları halinde nasıl tepkiler verecekleri, baş edecekleri, hukuksal ve yasal boyutta neler yapmaları gerektiği gibi konularda danışmanlık ve tedavi hizmetleri sunan merkezler açılmalı. Şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği müfredatta olmalı. Okul yöneticileri ve öğretmenler, hizmet-öncesi ve hizmet-içi eğitimlerle desteklenmeli.

Ailelere: Flört şiddetiyle mücadelenin temel noktası, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair algıların değiştirilmesi ve farkındalığın artırılması. Bunun için öncelikle aileler eğitilmeli. Küçük yaşta aile içi şiddete tanık olan veya uğrayan bireyler tespit edilerek, rehabilitasyonları sağlanarak psikolojik destek verilmeli.

Gençlere: Flört şiddetinde, sadece fiziksel değil, duygusal ve cinsel şiddetin de yaralayıcı olacağı fark edilmeli. Başkalarına şiddet uygulayan, saldırgan, öfkesini kontrol edemeyen ve şiddete yönelik davranışları öven, cinsiyetçi tavırları olan, baskıcı, kısıtlayıcı, aşırı kıskanç ya da duygu sömürüsü yapan, istediği olmadığında küsen, surat asan ve dünyanın kendi etrafında döndüğünü düşünen kişilerden uzak durulmalı. Stres ve şiddetin azaltılmasına, öfke kontrolü, yaşam becerilerinin ve kişisel gelişimin geliştirilmesine dönük programlara katılınmalı.

%60.79’U KISKANÇLIK

Uyguladıkları şiddet türüne gelince ‘şimdi maruz kalanlar’ için en çok görülen birkaçını şöyle sıralamak mümkün:

% 22.72 ile en çok cezalandırmak, % 20.45 çimdiklemek, % 18.18 ile fiziksel acı vermek.

% 60.79 kıskanmak, % 46.02 bağırmak, % 32.95 sosyal yaşamı sınırlamak, % 30.68 azarlamak.

% 6.25 istemediği halde dokunmak ile cinselliği tehdit olarak kullanmak, % 5.68 cinsel taciz ve istek dışı cinsel davranışa zorlamak, % 4.54 tecavüz, % 2.27 cinsel ilişkiye zorlamak.

İLK SIRA TAMAMEN DUYGUSAL

Öğrencilerin % 51.6’sı şu anda flörtü olduğunu, % 52.9’u ilişkisinde şiddete maruz kaldığını, % 52’si ise uyguladığını söylüyor.

Geçmişteki ilişkileri incelendiğinde ise %43.7’si flört şiddetine maruz kaldığını, % 39.9’u uyguladığını anlatıyor. Flörtlerde en fazla duygusal şiddete maruz kalınıyor veya uygulanıyor. En çok da kıskanmak, bağırmak, azarlamak, kontrol etmek şeklindeki baskılarla karşılaşılıyor. İkinci sık görülense fiziksel şiddet. Sırasıyla en çok şunlar yaşanıyor: Cezalandırmak, çimdiklemek, tokat atmak ve saç çekmek. Öğrencilerin en az uyguladıkları ve maruz kaldıkları, cinsel şiddet. En çok görülen cinsel şiddet davranışları da istek dışı cinsel davranışa zorlama ve istemediği halde dokunmak.

Geçmiş ilişkilerinde şiddete maruz kalanlar şimdiki flörtlerinde bunu uyguluyor. Bu oran yüzde 36.8 olarak tespit ediliyor. Maruz kaldığı halde uygulamayanların oranı ise sadece % 13.

Erkekler, kızlardan daha fazla şiddet uyguluyor.

23 yaş ve üzeri öğrenciler daha fazla şiddet uyguluyor, 20-22 yaş arası daha çok şiddete maruz kalıyor.

Öğrencilerin % 28.5’i ailelerinde şiddet davranışı olduğunu belirtiyor. Bunu yaşayan erkek öğrencilerin flörtte uyguladığı fiziksel şiddet tutum puanları, aile içinde şiddet olmadığını söyleyenlerden çok daha yüksek.