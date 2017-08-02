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    Üniversiteliler çok amaçlı robot yaptı

    DHA
    02 Ağustos 2017 - 11:43Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 11:47

    Ankara’da bulunan bir vakıf üniversitesinin mekatronik mühendisliği bölümü son sınıf öğrencileri, ihtiyaç dahilinde müzede rehber, hastanelerde yardımcı asistan, fuarlarda ve tanıtımlarda ikram sunabilen çok amaçlı bir robot geliştirdi.

    Üniversite öğrencileri çok amaçlı robot yaptı. Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri ihtiyaç dahilinde ister müzede rehber, ister hastanelerde yardımcı asistan, ister fuarlarda ve tanıtımlarda ikram sunabilen çok amaçlı bir robot geliştirdi.

    Öğrencilerden Ceren Doğan, robot hakkında, en son Ankara Marka Festivali’nde ikram robotu olarak programladıklarını söyledi. Doğan, "Bu aslında rehber bekçi bir robot. Ayrıca modüler. Tercihe göre kullanım alanı değişebiliyor. Yani müzede rehber robotu, okullarda tanıtımda, hastanelerde yardımcı asistan robot olarak da kullanılabilir. Ankara Marka Festivali’ne katıldığımızda ikram robotu olarak kullanmak için yeniden programlamıştık. Yanına insan geldiği zaman robot üzerindeki ikramlardan almaları için insanla temas haline geçiyor, konuşuyor" dedi.

    "TAMAMEN ÖĞRENCİ İMKANLARIYLA YAPILDI"

    Robotu geliştirebilmek ve üretime geçebilmek için bütçeye ihtiyaçları olduğunu söyleyen Ceren Doğan, "4 yıl kadar önce tamamen öğrenci imkânlarıyla yapıldı. Dış cephe aynı olsa da içi tamamen öğrencinin kendi yaptığı, yeniden programladığı bir robot. Bütçe olarak öğrenci imkânlarıyla hazırlanmış prototip tarzında. Eksiklerini tamamlamaya ve daha çok geliştirmeye çalışıyoruz. Bütçe oluşturabilirsek, aklımızda ilerletmek istediğimiz başka özellikler de var" diye konuştu.

    Etiketler: atılım üniversitesi , ÖĞRENCİ , robot
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