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    Üniversiteliler çevrimiçi

    Önder ÖNDEŞ
    13.01.2018 - 16:08 | Son Güncelleme:

    OECD, eğitim düzeyine göre internet kullanımı verilerini yayınladı. 2016 sonuçlarına göre, Türkiye’de az ya da hiç eğitim almamış nüfusun internet kullanım oranı yüzde 41.6 olurken, üniversite mezunlarında bu yüzde 95.6’ya yükseliyor. Yani neredeyse tüm üniversite mezunları internette.

    OECD’nin son yayınladığı rapor Türkiye’de eğitim düzeyinin internet kullanımı üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Türkiye ile birlikte Brezilya, Meksika, Şili ve Macaristan gibi OECD’nin gelişmekte olan üye ülkelerinde, eğitim düzeyine göre internet kullanımı büyük oranda fark ediyor. Gelişmiş ekonomilerde ise eğitim düzeyinin etkisi çok daha sınırlı. Türkiye’de üniversite mezunlarının yüzde 95.6’sı internet kullanırken, bu oran az eğitimli ya da hiç eğitim almamış nüfusta yüzde 41.6’ya geriliyor. Türkiye’nin yüzde 58.3’ü ise internete giriyor.

    GELİŞMİŞ EKONOMİLERDE MAKAS ÇOK DAR
    OECD’nin Norveç, İsveç, Danimarka, Almanya ve İngiltere gibi gelişmiş ekonomilerinde yükseköğretim mezunlarıyla, az eğitimli ya da hiç eğitim almamış nüfus arasındaki makas yüzde 10’nun üzerine çıkmıyor. Ancak Meksika, Şili ve Brezilya gibi gelişmekte olan ekonomilerde bu fark yüzde 50’yi geride bırakıyor. ABD ve İtalya da makas farkı göze çarpıyor.

    ÜLKEGENELAZ EĞİTİMLİ YA DA
    HİÇ EĞİTİM ALMAYAN    		ÜNİVERSİTE MEZUNU
    İzlanda98.296.4100
    Lüksemburg97.591.899.3
    Norveç97.394.598.9
    Danimarka9795.399.8
    İngiltere94.877.599.2
    Finlandiya93.987.199
    İsveç93.382.795.4
    Hollanda 93.383.199
    İsviçre89.775.796.5
    Almanya89.6 80.996.8
    Güney Kore89.659.699.6 
    Avustralya 88.169.196.1 
    Estonya87.273.794.2
    Belçika86.571.098.1
    Fransa85.671.0 98.1 
    Avusturya84.362.396.8
    Yeni Zelanda84-92
    Çekya82.262.497
    İrlanda82.255.395.1 
    İsrail80.641.491.8
    İspanya80.661.997.3
    Slovakya 80.557.197.0
    Letonya79.863.994.5
    Macaristan79.349.496.9
    ABD78.858.8 88.4
    Şili  77.6 33 95.6
    Slovenya 75.549.397.1
    Rusya73.45778
    Polonya73.35597.3
    Portekiz70.451.598.4
    Yunanistan69.133.994.1
    İtalya68.948.492
    Meksika6040.994.5 
    Türkiye58.341.695.6
    Brezilya58.229.593.7

     

     

    Etiketler: Online , Çevrimiçi , ÖĞRENCİ
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