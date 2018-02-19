Üniversiteliler ‘akıllı bisiklet’ ile kampüs yollarında

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin (KMÜ) Yunus Emre Yerleşkesi, 730 bin metrekare. Düz bir alana kurulan yerleşkede, fakülteler ve idari binaların yanı sıra kapalı spor salonu, tenis kortu, basketbol, hentbol, voleybol ve futbol sahaları, koşu ve yürüyüş parkuru, kantin, kafeterya ve çarşı hizmetlerinin yer aldığı sosyal tesisler yer alıyor.

KMÜ yönetimi, öğrenciler ve personelin kampüs içindeki birimlere kolay ve sağlıklı ulaşabilmesi için ‘akıllı bisiklet’ uygulamasını başlattı.

ÇEVRECİ ULAŞIM VE SPOR YAPMA İMKÂNI





KMÜ Genel Sekreteri Ahmet Tüfekçi, personel ve öğrencilerin sağlıklı bir yaşam sürmesine katkıda bulunmak, birimler arasında kolay ulaşım sağlamak amacıyla ‘paylaşımlı bisiklet’ uygulamasını başlattıklarını söyledi.

Dünyada 1 milyarın üzerinde bisiklet bulunduğunu, bunların 35 milyonunun 4’üncü nesil akıllı bisiklet olduğunu belirten Tüfekçi, birçok ülkede ulaşımda çevreci alternatifler üzerine çalışmalar yapıldığını anlattı.

Başlattıkları çalışmayla hem üniversite içinde çevreye duyarlı bir ulaşımı gerçekleştirdiklerini hem de öğrencilerle çalışanların spor yapmasına olanak sağladıklarını anlatan Tüfekçi, "İlk etapta 60 bisikletle bu uygulamayı başlattık. Talep olması durumunda sayıyı artıracağız. Üniversitemiz, yerleşke olarak düz bir arazide bulunuyor. Bisiklet en uygun alternatif ulaşım aracı" diye konuştu.

CEP TELEFONUNA İNDİRİLEN PROGRAMLA ÇALIŞIYOR



Tüfekçi, bu uygulamanın dünyada birçok örneği olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu sistemde istasyon yok. Bisikletleri yerleşkenin belli noktalarına koyduk. Bisikletlerde karekod sistemi var. Kullanıcılar cep telefonlarına bir program indirip, kredi yüklüyorlar. Kullanıcı telefonundan bisikletin üzerindeki karekodu okutunca bisiklet açılıyor. İlk açılış 25 kuruş, saati 3 lira. İşiniz bittikten sonra bisikleti yerleşke içerisinde istediğiniz yere bırakabiliyorsunuz. Siz bıraktıktan sonra ihtiyacı olan kişi alıp tekrar kullanabiliyor. Bu bisikletler ekonomik, kullanımı kolay, doğaya ve çevreye uyumlu ulaşım sunuyor. Öğrencilerimize ve personelimize hayırlı olsun."

Tüfekçi, bisiklet sürücülerini kurallara uymaları konusunda da uyardı.

"SPOR YAPMA İMKANI DA BULMUŞ OLUYORUZ"

Üniversite öğrencisi Ali Hebebci uygulamadan duydukları memnuniyeti şu şekilde ifade etti:

"Çok faydalı bir proje. Gideceğimiz yere kolayca ulaşabiliyoruz. Spor yapma imkanı da bulmuş oluyoruz. Fakülteler ve sosyal tesisler kampüs içinde birbirinden uzak yerlerde. Bisikletlerle kolayca ulaşabiliyoruz. Zamandan tasarruf ediyoruz."

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Feride Sadik ise uygulama sayesinde öğrenciler arasında bisiklet kullanımı alışkanlığın yaygınlaştığını vurgulayarak, "Bizim için çok iyi oldu. Zamanımızı daha iyi kullanmamızı sağlıyor, ayrıca spor yapıyoruz. Boş zamanlarımızda arkadaşlarla bisiklet gezisi yapmaya başladık. Bu uygulamayı başlatan üniversite yönetimine teşekkür ediyoruz" dedi.