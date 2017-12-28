Üniversiteliler 1 milyon dolar için yarışacak

AÜ Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKGİM) başta olmak üzere üniversitenin girişimcilik alanındaki yoğun faaliyetleri üzerine Hultprize ağı yöneticilerinden Akdeniz Üniversitesi’ne davet geldi. AÜ, Türkiye’de bu daveti alan 25 üniversiteden biri oldu.

Hultprize’ın ilk aşamasında AÜ adına kabul edilen Rabia Ay adlı öğrenciye ait ‘Yaşlılarda ve Gençlerde Kuşaklararası Çatışma Yönetimi’ başlıklı proje, yarışmanın ikinci aşaması olan önümüzdeki nisan ayında Türkiye finaline gidecek. Türkiye finalinde 26 üniversitenin projesi yarışacak ve seçilen projeler diğer ülkelerin üniversitelerinden seçilen projelerle, dünyanın 16 şehrinde gerçekleştirilecek üçüncü aşamaya geçecek. Bu şehirlerde de başarılı bulunan projelerden 50’si eylül ayında Newyork’taki finale kalacak ve birinci seçilen proje 1 milyon dolarla ödüllendirilecek.

10 KİŞİLİK EKİP

Akdeniz Üniversitesi’nden Antalya’yı temsil edecek projenin sahiplerinden ve aynı zamanda Hultprize kampus direktörü seçilen Rabia Ay, dünyayı değiştirecek sosyal girişimcilik projelerinin istendiği Hultprize ağında bu yıl, ‘Sağlık, Su, Eğitim, Taşınabilirlik, Erişim, Tarım ve Gıda’ olmak üzere 6 başlık belirlendiğini söyledi. AÜ adına Sağlık Hizmetleri’nden Rabia Ay ile birlikte Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nden Ege Dunisa, Çevre Mühendisliği’nden Ceren Karaman adlı öğrenciler, projeye destek verenlerle birlikte toplam 10 kişilik bir ekip olarak ‘Yaşlılarda ve Gençlerde Kuşaklararası Çatışma Yönetimi’ projesiyle Hultprize’da 1 milyon dolar için yarışacak. Yarışmacı üç öğrenciyle birlikte 10 kişiden oluşan ekipte Onur Karaman, Çağdaş Kızıl, Muhsin Yörük, Okay Islak, Anıl şahin, Nilgün Çoban, Tenzil Aydemir Tekeli adlı öğrenciler bulunuyor.

GENÇ-YAŞLI POPÜLASYONU FARKLILIKLARI

Proje hakkında bilgi veren Rabia Ay, günümüz temel problemlerinden biri olan yaşlı ve genç popülasyonu arasında gerek kültürel gerekse sosyal anlamda farklılıklardan meydana gelen anlaşmazlık olaylarını çözmeyi amaçladıklarını söyledi. Bu anlaşmazlıklardan bir tanesinin sosyal medya kullanımı olduğu örneğini veren Rabia Ay, Genç kuşak sosyal medyayı çok iyi kullanabilirken, 60 yaş ve üzeri popülasyonun sosyal medyadan ve teknolojiden çok uzak olması, yaşlı ve genç nüfus arasındaki çatışmanın bir anlamda en uç noktasını oluşturuyor. Biz bu projede gerekli istatistiksel ve teorik çalışmalarla bir şablon oluşturarak çeşitli yöntemler ve eğitim politikalarıyla bu kuşaklar arasındaki çatışmayı minimize etmeyi ve aynı düzlem üzerinde yol almalarını amaçlıyoruz" dedi.

AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, dünyanın en etkili öğrenci platformu olan Hultprize’da AÜ’nün yer almayı başardığını belirterek, Üniversitemiz öğrencileri sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan iş fikirlerini harekete geçirmek, kendi takımını kurarak 1 milyon dolar ödüllü, dünyanın en büyük sosyal girişimcilik yarışması olan Hultprize ağına katılmaya hak kazanmıştır. Bir öğrencimiz kampus direktörü seçilmiştir. Böylece üniversitemiz öğrencileri global girişimcilik yolunda ilk adımlarını attı. Dünya çapında 1000’den fazla üniversitede programı olan bu organizasyonda yer almak ve dünyanın en iyi üniversiteleriyle öğrencilerimizi yarıştırmak üniversitemiz için ayrı bir gurur kaynağı" diye konuştu.