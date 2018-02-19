Üniversiteliler ‘1,5 Adana’ otomobil üretti

1 TL’lik enerjiyle 150 Km. yol kat eden, 250 Km. menzil, 139 Kg. ağırlığında ve 4khw bataryası 3 saatte şarj edilebilen ‘1,5 Adana’, karbon ve fiber malzemeden oluşan aerodinamik gövdesiyle alışveriş merkezindeki ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı danışmanlığındaki Çukurova Elektromobil takımı; kendilerinin tasarladığı ve ürettiği '1,5 Adana' isimli elektrikli aracı yakından inceleyerek öz çekim yapan Optimum ziyaretçilerini kırmayarak, vatandaşlardan gelen soruları da yanıtladı.

‘1,5 Adana’ 2014’de TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç yarışmasında ‘Kurul Özel Ödülü’, 2015’de ‘TÜBİTAK Tanıtım ve Yaygınlaştırma Ödülü’, 2016’da ‘TÜBİTAK Tasarım ödülü’ ve 2017’de TÜBİTAK şampiyonluğunu kazandı. Yine 2017’de araç yarışmasında; 1 kWh elektrik enerjisiyle 107.66 kilometre yol kat ederek birinci olan ‘1,5 Adana’ her yaş grubundan ziyaretçinin ilgisini çekmeyi başardı.

Çukurova Üniversitesi ‘1,5 Adana’nın takım kaptanı Hamza Demir, katıldıkları tüm yarışmaların hız değil, tasarım ve daha az enerji kullanımına yönelik olduğunu belirterek, “Aracımızın aerodinamik yapısının üzerinde çok durmamızın ve çalışmamızın sebebi daha az enerji sarfiyatı sağlamak içindi. Çünkü aerodinamik yapıyı oluşturamazsanız aracın enerji ihtiyacını artırır ve daha fazla bir enerji harcamış olursunuz” dedi.

İKİNCİ ARAÇ GELİYOR

Katıldıkları yarışmalarda aldıkları ödüllerin kendilerine güç verdiğini anlatan Hamza Demir, sözlerine şöyle devam etti:

“Yurtdışında da Türkiye’yi temsil etmekten son derece mutluyuz. Londra’da temsil ettik. Bu sene de temmuz ayında dünya genelinde yapılacak olan maratona katılacağız. 20-25 öğrenci ve sponsorlarımızın büyük destekleriyle ikinci aracımızı da tamamlamak üzereyiz. Sponsorlarımız, malzeme ve maddi olarak birçok destekte bulundu. Aracımız şu an 139 kilo ağırlığında. Ağırlığı ne kadar az olursa yakıt tüketimi de o kadar az olduğu için bu detaya önem veriyoruz.”