Üniversiteli Zehra’ya sahte hesap şoku

8 yaşındaki Zehra Tangüzer, geçtiğimiz yıl fen lisesinden mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü kazandı. Bu yıl üniversiteye başlayan genç kız, geçtiğimiz günlerde kendi resmi ve ismi kullanılarak açılmış sahte bir hesaptan bildirim almaya başladı. Yaptığı araştırmada bir arkadaşlık sitesine üye yapıldığını ve sitede herkesin kendisi hakkında konuştuğunu gören genç kız, neye uğradığını şaşırdı. Tangüzer, söz konusu sitede bazı insanların bu siteyi eskortluk yapmak için kullandığını tespit edince soluğu savcılıkta aldı.

Geçtiğimiz gün Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na şikâyet dilekçesi veren Zehra Tangüzer, siteye üye olan birçok kimsenin, kendi hakkında 6 binden fazla konuşma yaptığını ve 600 beğeni olduğunu, ancak hesabı kendisinin açmaması nedeniyle ne konuşulduğunu göremediğini belirterek, bunu yapan kişinin bulunmasını isteyerek şikâyetçi oldu.

“KİMSENİN HAYATIMLA OYNAMAYA HAKKI YOK”

Üniversite eğitiminden sonra yurtdışında eğitimine devam edeceğini belirten Zehra Tangüzer, “Benim hayatımda her şey düzenli ve programlı. Fen lisesini bitirip en üst düzey bölümü kazandım. Bütün hayatım eğitimim. Kimseye kötülük yapmadım. Kim, ne amaçla beni böyle bir arkadaşlık sitesine ekler anlamadım. Burada benim hakkımda yazılanların, ileride benim karşıma çıkmama garantisi yok ki. Düşünün, 30 yaşıma geldiğimde biri bana, ‘Seni bu sitede görmüştüm. Sen şöyleydin, böyleydin’ dese ne yapacağım? Bütün hayatım mahvolur. Kimin, ne hakkı var benim fotoğrafımı ve ismimi kullanmaya. Üstelik bu sahte hesabı bir de benim Instagram’ıma yönlendirmişler. Sitede açılan hesapta sadece ismim geçiyor, soyadım geçmiyor. Fotoğraf olarak da kasım ayında Instagram’a koyduğum fotoğrafım duruyor. Benim Instagram’ım herkese açık olmadığı için o zaman bunu yapan, beni takip eden birisi” dedi.

“BANA BUNU YAPANI BULACAĞIM”

Bunu yapan kişinin çevresinden birisinin olması halinde üzüntüsünün daha da artacağını belirten Zehra Tangüzer, “Kendimi çok kötü hissediyorum. Benim hayallerim var. Bir gün bu olay yüzünden karşıma en ufak bir şey çıkarsa kahrolurum O nedenle hemen savcılığa bildirdim. Bir an önce bana bunu yapanın yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

Genç kızın başvurusu üzerine, Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.