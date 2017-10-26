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    Üniversiteli sincap hayata tutundu

    Esra ÜLKAR
    26.10.2017 - 11:00 | Son Güncelleme:

    Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi’nde yaşayan sincaplardan biri ağaçtan düştü. Hareketsiz yattığı görülen sincap hemen üniversitenin Hayvan Hastanesi Acil Kliniği’ne götürüldü. Travma geçiren Sincap, 6 gün yoğun bakımda kalmasının ardından sağlığına kavuştu.

    Ankara Üniversitesi’nin Tandoğan Yerleşkesi’nde yaşayan sincaplardan biri ağaçtan düşerek yaralandı. Kazayı yerleşke içerisinde yürüyen akademik personeller fark etti. Ağacın dibinde hareketsiz yatarken görülen bir hayvanın, yanına yaklaşıldığında üç ay önce yerleşkeye salınan sincaplardan biri olduğu anlaşıldı. Duyarlı akademik personeller, sincabı vakit kaybetmeden apar topar Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Acil Kliniği’ne götürdü.

    Üniversiteli sincap hayata tutundu
    ALTI     GÜN YOĞUN BAKIM
    Acil kliniği hekimleri sincabın oldukça yüksek bir yerden düştüğünü tespit etti. Şiddetli kafa travmasına bağlı olarak hastaneye geldiğinde bilinci kapalı olan sincap, ilk müdahalenin ardından Yaban Hayat Birimi’ne sevk edildi. Sincap burada Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Uzm. Dr. İrem Ergin, yüksek lisans öğrencisi Onur Okur, intörn öğrenciler Ezgi Çobanoğlu ve Yasin Erol tarafından tedavi edildi. Altı günlük yoğun bakım sürecinin ardından sağlığına kavuşan sincap, Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş ile hekimler tarafından Tandoğan yerleşkesine tekrar bırakıldı.

    Üniversiteli sincap hayata tutundu
    OLABİLECEK VAKALAR
    Veteriner hekimler, doğada bu tip vakaların meydana gelebileceğini belirtirken, sincabın neden ağaçtan düştüğü konusunda ise bir kuş tarafından gagalanması sonucu olabileceği tahmininde bulundu. Yerleşkede öğrencilerin canlı türleriyle iç içe yaşayabileceği zengin bir alan oluşturulmaya çalışıldığını dile getiren Rektör Prof. Dr. İbiş, sincaplar ile insanların uyum içerisinde yaşadığını kısa sürede gözlemlediklerini ancak insanların haricindeki diğer canlıların doğası gereği birbirlerine pek de hoşgörülü davranmadıklarını fark ettiklerini söyledi.

    Üniversiteli sincap hayata tutundu
    SAYILARI ARTACAK
    Yiyecek bulduğu sürece hızlı üreyen ve ilk etapta yerleşkeye altı tane bırakılan sincapların gelecek yıl sayısının 60’a ulaşması bekleniyor. Sincapların sevdiği meşe palamudu kampusta bolca bulunurken, bir diğer sevdiği ceviz ağacının da sayısının artırılması için ağaç ekimleri başladı.

    Etiketler: Üniversite , kampüs
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