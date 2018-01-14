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    Üniversite öğrencisi Hazal'dan acı haber

    DHA
    14.01.2018 - 08:08 | Son Güncelleme:

    Beşiktaş'ta üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Hazal Akyürek, babaannesiyle birlikte kaldığı 6. kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

    Olay sabah saat 04.00 sıralarında Beşiktaş’ta meydana geldi. İddiaya göre akşam arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye giden üniversite öğrencisi Hazal Akyürek, sabah saat 03:45 sıralarında babaannesiyle birlikte yaşadığı Akatlar Mahallesi Gül Sokak’ta bulunan Gazeteciler Sitesi’ndeki evlerine geldi. Yaklaşık 15 dakika sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle 6. kattaki evin penceresinden düştü.

     OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 6 kattan beton zemine düştüğü belirlenen Hazal Akyürek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayın intihar mı yoksa düşme mi olduğunu araştırıyor.

    1,5 YILDIR BABAANNESİNİN YANINDA

    Ailesinin İzmit’te yaşadığı öğrenilen Akyürek’in yaklaşık 1.5 yıldır üniversite öğrenimi için babaannesinin yanında kaldığı öğrenildi.

     ’BURADA OKUYOR. AİLESİ İZMİT’TE’

    Sitenin görevlisi Kadir Aydoğan, Hazal Akyürek’in eğitimi nedeniyle 1.5 yıl önce binaya geldiğini ve babaannesinin yanında kaldığını belirtti. 

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