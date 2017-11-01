Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Üniversiteli kızı FETÖ’den tutuklandı... İstifa etti...

    Üniversiteli kızı FETÖ’den tutuklandı... İstifa etti...

    DHA
    01.11.2017 - 16:42 | Son Güncelleme:

    Kastamonu'nun Tosya ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı AK Partili Fazıl Ateş’in üniversite öğrencisi kızı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklandı. Bu durum üzerine Başkan Yardımcısı Ateş, görevinden istifa etti.

    Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ateş’in, İstanbul’daki bir üniversitede eğitim gören kızı 24 yaşındaki Ebrunur Ateş, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ’ByLock’u kullandığı iddiasıyla 2 hafta önce gözaltına alındı.

    Ateş, sevk edildiği nöbetçi mahkemece, ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklandı. Başkan Yardımcısı Ateş, Belediye Başkanı Kazım Şahin ve AKParti İlçe Başkanı MetinEkşi ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ateş, 19 Mart 2013 tarihinden bu yana belediye başkan yardımcılığı görevini sürdürdüğünü hatırlatarak, şunları söyledi:

    "Ne benim ne de ailemin yasa dışı hiçbir örgüt, cemiyet, cemaat ile hiçbir ilişkisi olmamıştır, olamaz; ancak kamuoyunun da bildiği gibi son günlerde bir talihsizlik yaşıyoruz ve imtihandan geçiyoruz. 2014 yılında bir süre ’ByLock’ programı indirildiği ifade edilerek, kızım gözaltına alındı. Her türlü yasal haklarımızı ve savunmamızı sonuna kadar yapıyoruz, devletimize ve adalete güvenimiz tamdır. En kısa zamanda gerçeğin ortaya çıkacağı ve adaletin yerine geleceğine inanıyoruz; ama bu süreçte soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi, partimize ve davamıza herhangi bir zarar gelmemesi, belediyemize, belediye başkanımıza bu konuyla alakalı en ufak bir dedikodu dahi olsa laf söz edilmemesi için Tosya Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibariyle istifa ediyorum."

    Belediye meclis üyeliğiyle parti üyeliğinin devam ettiğini belirten Ateş, "Kimseye kırgınlığım ve dargınlığım yoktur. Bundan sonra da her şart ve durumda Tosyamıza hizmete devam edeceğim. Partimin, davamın, liderimiz Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğanın emrinde olduğumu, en kısa zamanda bu sıkıntılı sürecin geçeceğini, ülkemizin bu zor sürecinde hepimizin sorumluluk bilinci ile hareket etmesi gerektiğini düşündüğümü ifade ederek, tüm hemşehrilerimden haklarını helal etmelerini diliyorum" dedi.

    Üniversiteli kızı FETÖ’den tutuklandı... İstifa etti...

    SON 24 SAATTE NE OLDU?

     

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri