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    Üniversiteli kızı elle taciz etti... ‘Adrenalin yaşamak istedim’ deyince serbest bırakıldı

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 18:00 | Son Güncelleme:

    Isparta'nın Yalvaç İlçesi'nde otomobille gezerken kaldırımda yürüyen üniversiteli kız öğrenciyi elle taciz eden 17 yaşındaki M.K., yakalandı. Adliyeye sevk edilen, "Adrenalim yaşayalım diye böyle bir şey yaptım. Kötü bir niyetim yoktu" diye ifade veren M.K., adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

    Yalvaç’ta dün akşam 4 arkadaş, plakası açıklanmayan otomobille gezmeye çıktı. Otomobilin sağ arka koltuğunda oturan M.K., kaldırımda yürüyen Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki İ.S.’ye elle tacizde bulundu. Şüpheliler otomobille uzaklaşırken, plakayı alan İ.S., polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma yapan polis, plakasından aracın sürücüsüne, ondan da M.K.’ye ulaştı.
    Gözaltına alınan M.K. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde, “Adrenalin yaşayalım diye böyle bir şey yaptım. Kötü bir niyetim yoktu. Pişmanım” dediği belirtilen M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Etiketler: son dakika , taciz , üniversiteli kız , otomobil , ısparta , ısparta haberleri
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