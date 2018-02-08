Üniversiteli kıza 'üç harfliler' tuzağı

BİYOENERJİ uzmanı olduğunu söyleyen Metin K.'nin, üniversiteli Fatmanur K.'yi "Benimle evlenmezsen üç harfliler seni öldürecek" diye korkuttuğu, resmi evlilik yaptıktan sonra kızla birlikte kaybolduğu öne sürüldü. Genç kızın ailesi Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programına başvurarak yardım istedi.

KENDİSİNİ BİYOENERJİ UZMANI OLARAK TANITTI

Küçük oğullarına obsesif - kompulsif teşhisi konduğunu belirten aile, kızlarının bir arkadaşının İzmir Alsancak'ta bürosu olan biyoenerji uzmanı Metin K.'yi önerdiğini iddia etti. Oğullarını Metin K.'ye götürdüklerini, 250 ila 500 TL arasında paralar ödediklerini söyleyen aile "Artık aile dostumuz olmuştu. Evimize girip çıkıyordu..." dedi.

'KIZINIZIN 4 AY EVLİ KALMASI LAZIM'

Aile bir süre sonra kızlarının şehir dışında bir üniversiteyi kazandığını ancak rahatsızlandığını anlattı. İddiaya göre Metin K., "Fatmanur'u göndermeyin, ona üç harfliler musallat olmuş. Üniversiteye giderse ölür" dedi. Aile bundan sonra yaşananları şöyle anlattı: "Ona inandık ve kızım okulu dondurdu. Metin bu sefer 'Kızınızın 4 aylığına evlilik yapması lazım. Yoksa ölecek' dedi. 'Sadece kâğıt üzerinde olacak, benimle 4 ay evli kalsın hiçbir şeyi kalmayacak' dedi. İnandık ve kızımızı onunla evlendirdik. Ancak nikâhtan sonra kızımızı da alıp ortadan kayboldu."