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    Üniversiteli kadınlar erkek şiddetini protesto etti

    Eyüp SERBEST/İSTANBUL
    25.12.2017 - 13:23 | Son Güncelleme:

    ÜNİVERSİTELİ kadınların kurduğu Üniversite Kadın Meclisleri, kadına yönelik şiddeti İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nün girişinde yaptıkları eylemle protesto etti. İzmir’de öldürülen Üniversiteli Zülal Tütüncü’nün fotoğraflarını taşıyan kadınlar, basın açıklamasının ardından ellerindeki karanfilleri Zülal Tütüncü’nün fotoğraflarının üzerine bıraktı.

    Ege Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Zülal Tütüncü’nün arkadaşı tarafından boynundan bıçaklanarak öldürülmesi, dikkatleri yine kadın cinayetlerine çevirdi.Üniversiteli kadınlar erkek şiddetini protesto etti

    Üniversite Kadın Meclisleri üyesi kadınlar da, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için İstanbul Üniversitesi önünde toplandı.

    “Zülal Tütüncü için sessiz kalmıyoruz” yazılı pankart açan kadınların ellerinde Zülal Tütüncü’nün fotoğrafları ve kırmızı karanfiller vardı.

    Üniversiteli kadınlar erkek şiddetini protesto etti

    Üniversiteli kadınlar adına açıklama yapan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Dilara Gevrek, “2017’nin ilk 11 ayında 364 kadın öldürüldü. Kadın cinayetlerinin işleniş biçimlerinin vahşileştiğini görüyoruz. Kadınlar kılıçla, pompalı tüfekle öldürülüyor, kaynar suyla şiddete maruz bırakılıyor. Kadın düşmanlarının bu cesaretinin arkasındaki sebep kadın düşmanı politikalardır. Bizi koruyan bir bakanlık, kadınlar lehine tasarlanan yasalar yok. Ancak mücadele eden kadınlar var. Zülal için ve tüm kadınlar için adaleti sağlayacağız” dedi.

    Kadınlar açıklamanın ardından Zülal Tütüncü’nün fotoğraflarını üniversitenin kapısına bıraktı, üzerine de kırmızı karanfiller koydu.

     

    Etiketler: kadına şiddet
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