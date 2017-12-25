Üniversiteli kadınlar erkek şiddetini protesto etti

Ege Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Zülal Tütüncü’nün arkadaşı tarafından boynundan bıçaklanarak öldürülmesi, dikkatleri yine kadın cinayetlerine çevirdi.

Üniversite Kadın Meclisleri üyesi kadınlar da, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için İstanbul Üniversitesi önünde toplandı.

“Zülal Tütüncü için sessiz kalmıyoruz” yazılı pankart açan kadınların ellerinde Zülal Tütüncü’nün fotoğrafları ve kırmızı karanfiller vardı.

Üniversiteli kadınlar adına açıklama yapan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Dilara Gevrek, “2017’nin ilk 11 ayında 364 kadın öldürüldü. Kadın cinayetlerinin işleniş biçimlerinin vahşileştiğini görüyoruz. Kadınlar kılıçla, pompalı tüfekle öldürülüyor, kaynar suyla şiddete maruz bırakılıyor. Kadın düşmanlarının bu cesaretinin arkasındaki sebep kadın düşmanı politikalardır. Bizi koruyan bir bakanlık, kadınlar lehine tasarlanan yasalar yok. Ancak mücadele eden kadınlar var. Zülal için ve tüm kadınlar için adaleti sağlayacağız” dedi.

Kadınlar açıklamanın ardından Zülal Tütüncü’nün fotoğraflarını üniversitenin kapısına bıraktı, üzerine de kırmızı karanfiller koydu.