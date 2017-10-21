Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Üniversiteli iki kız köprü yolunda can verdi

    Üniversiteli iki kız köprü yolunda can verdi

    Hürriyet Haber
    21.10.2017 - 08:21 | Son Güncelleme:

    Son dakika haberi: Kuzey Marmara Otoyolu’nda kontrolden çıkan bir araç tıra çarptı. Kazada 2 genç öğrenci hayatını kaybederken kazaya karışanların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

    Edinilen bilgiye göre, kaza Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altan D. yönetimindeki 34 KJ 0690 plakalı araç otoyolda bulunan Orhan G. himayesindeki 34 VJ 0207 plakalı tıra arkadan çarptı.
    Olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Altan D. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, feci kazada otomobildeki bir özel üniversitenin Gıda Teknolojisi öğrencileri Merve Oruç ile Ezgi Teomete hayatını kaybetti. Otomobildeki 2 kişi ise yaralandı.
    Öte yandan, çok hızlı gittiği öğrenilen Altan D. himayesindeki otomobilin kapısının tıra asılı kaldığı ve genç öğrencilerin notlarının yerlere saçıldığı görüldü. Kazadan sonra olay yerine gelen öğrencilerin yakınları sinir krizi geçirdi.

    Üniversiteli iki kız köprü yolunda can verdi

    Etiketler: son dakika , istanbul , trafik kazası , haberler , son dakika haberleri , üniversite , üçüncü köprü
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri