Üniversiteli Hazal son yolculuğuna uğurlandı

BEŞİKTAŞ’ta 6. kattan düşerek ölen üniversiteli Hazal Akyürek’in cenaze töreninde gözyaşları adeta sel oldu. Annesi, kardeşi ve arkadaşları tabuta sarılıp Hazal için ağladı. Hazal Akyürek, Kasımpaşa’da toprağa verildi