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    Üniversiteli Hazal son yolculuğuna uğurlandı

    DHA
    15.01.2018 - 15:04 | Son Güncelleme:

    BEŞİKTAŞ’ta 6. kattan düşerek ölen üniversiteli Hazal Akyürek’in cenaze töreninde gözyaşları adeta sel oldu. Annesi, kardeşi ve arkadaşları tabuta sarılıp Hazal için ağladı. Hazal Akyürek, Kasımpaşa’da toprağa verildi

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