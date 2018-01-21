Üniversiteli gençler son anda kurtarıldı

Ankara Hacettepe Üniversitesi’nde eğitim gören 4 arkadaş, hafta sonu kamp yapmak üzere Karabük’e geldi. 4 arkadaş kentin en yüksek zirvesi olan 2 bin rakımlı Keltepe bölgesinde gece saatlerinde geldikleri aracı bırakıp, orman içerisinde çadır kurmak için yürüdü.

3 SAATTE ULAŞILDI

Çadırı kurduktan bir süre sonra başlayan tipi ve aşırı soğuğa dayanamayan arkadaşlar, dönüş yolunda kaybolunca cep telefonuyla jandarmayı arayarak durumu bildirdi.

Jandarma ve AFAD ekipleri, yaklaşık 3 saat sonra ulaştıkları 4 arkadaşı Karaağaç Köyü’nde hazır bekleyen ambulansa götürdü. 4 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.