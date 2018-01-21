Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Üniversiteli gençler son anda kurtarıldı

    Üniversiteli gençler son anda kurtarıldı

    Bülent DİKTEPE/KARABÜK(DHA)
    21.01.2018 - 20:16 | Son Güncelleme:

    KARABÜK’te, kamp yapmak için geldikleri ormanlık alanda kaybolup donma tehlikesi yaşayan 4 üniversite öğrencisi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Ankara Hacettepe Üniversitesi’nde eğitim gören 4 arkadaş, hafta sonu kamp yapmak üzere Karabük’e geldi. 4 arkadaş kentin en yüksek zirvesi olan 2 bin rakımlı Keltepe bölgesinde gece saatlerinde geldikleri aracı bırakıp, orman içerisinde çadır kurmak için yürüdü.

    3 SAATTE ULAŞILDI

    Çadırı kurduktan bir süre sonra başlayan tipi ve aşırı soğuğa dayanamayan arkadaşlar, dönüş yolunda kaybolunca cep telefonuyla jandarmayı arayarak durumu bildirdi.

    Üniversiteli gençler son anda kurtarıldı

    Jandarma ve AFAD ekipleri, yaklaşık 3 saat sonra ulaştıkları 4 arkadaşı Karaağaç Köyü’nde hazır bekleyen ambulansa götürdü. 4 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

     

    Etiketler: üniversiteli , genç , Karabük , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri