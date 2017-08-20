Üniversiteli gencin feci sonu... Karı-koca gözaltına alındılar

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Sefa B., Gençlik Mahallesi’ndeki evinde iddiaya göre uyuşturucu kullandı. Sefa B. bir süre sonra fenalaştı. Arkadaşının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç, ambulansla götürüldüğü hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Sefa B.’ye uyuşturucuyu sattığı belirlenen Rabia ve Uğur K. çiftini Işıklar Caddesi’nde gözaltına aldı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramda hassas terazi ile içime hazır paketler halinde 350 gram esrar maddesi bulundu. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur K. ’uyuşturucu ticareti’ suçundan tutuklanırken, eşi Rabia K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.